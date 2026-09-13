Παναιτωλικός: Με τον κόσμο του στο πλευρό του για ένα ακόμα εκτός έδρας ματς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα «Καναρίνια» θα έχουν μαζί τους τον 12ο παίκτη τους σε μία ακόμα εκτός έδρας αναμέτρηση και συγκεκριμένα στο Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός. 600 Αγρινιώτες στο ΟΑΚΑ.
Για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι ο Παναιτωλικός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του και τη συνδρομή του στην προσπάθειά του. Οι φίλαθλοι των Αγρινιωτών πήραν την θέση τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Περίπου 600 οπαδοί του Παναιτωλικού δίνουν το παρών, αφού... εξαφάνισαν τα εισιτήρια που είχαν στην διάθεσή τους τις προηγούμενες μέρες.
video πηγή: TitormosNet.gr
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.