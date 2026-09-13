Τα «Καναρίνια» θα έχουν μαζί τους τον 12ο παίκτη τους σε μία ακόμα εκτός έδρας αναμέτρηση και συγκεκριμένα στο Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός. 600 Αγρινιώτες στο ΟΑΚΑ.

Για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι ο Παναιτωλικός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του και τη συνδρομή του στην προσπάθειά του. Οι φίλαθλοι των Αγρινιωτών πήραν την θέση τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Περίπου 600 οπαδοί του Παναιτωλικού δίνουν το παρών, αφού... εξαφάνισαν τα εισιτήρια που είχαν στην διάθεσή τους τις προηγούμενες μέρες.

video πηγή: TitormosNet.gr