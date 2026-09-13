Ενα μεγάλο πάνο που απεικόνιζε τον δολοφονημένο Κλεομένη ανέβηκε στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν ξεχνούν τον Κλεομένη Αλήτσιο που δολοφονηθήκε τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά.

Στο τοπικό ντέρμπι με τους κιτρινόμαυρους, στην Τούμπα ανέβηκε ένα μεγάλο πανό με το πρόσωπο του Κλεομένη που έχασε τη ζωή του το βράδι της 12 Μαρτίου δεχόμενος θανατηφόρο χτύπημα από οργανωμένο οπαδό του Άρη.