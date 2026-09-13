Οι Ντιέγκο Κόστα κάνει το πρώτο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κατευθείαν σε ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Φανέλα βασικού στον Σέρβο Ούγκρεσιτς.

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε φανέλα βασικού στον Ντιέγκο Κόστα με το… καλημέρα, επιλέγοντας τον Βραζιλιάνο στόπερ για το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι απέναντι στον Άρη. Αντίθετα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, που αποκτήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, έμεινε στον πάγκο και αναμένεται να πάρει χρόνο στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι απουσίες του τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη και του τιμωρημένου Αρίτζ Ελουστόντο έφεραν τον Κόστα κατευθείαν στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι δεξιά και τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά.

Η επιλογή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στον άξονα. Ο Λίσι εμπιστεύεται τον νεαρό Όγκνιεν Ούγκρεσιτς δίπλα στον Χρήστο Ζαφείρη, αφήνοντας στον πάγκο τόσο τον Γιάκιτς όσο και τον Γκρεγκ Τέιλορ. Μπροστά τους ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί τη θέση του σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Ο Ιταλός τεχνικός προτίμησε την εμπειρία του Τάισον στην αριστερή πλευρά αντί του Τάχα Άλι, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινά στα δεξιά και τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Εντιαγέ.