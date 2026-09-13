ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρο το πέταλο από τους οπαδούς της Ένωσης στην Τρίπολη
Η ΑΕΚ στοχεύει στο πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωράει σε τρεις αλλαγές του στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτούς που επέλεξε απέναντι στη ΛΑΣΚ δίνοντας φανέλα βασικού στους Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα και Ζίνι.
Η Ένωση έχει στο πλευρό της 1.500 οπαδούς που πήραν τη θέση τους στο πέταλο των φιλοξενούμενων του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»... βάφοντας στα κιτρινόμαυρα την εξέδρα.
Οι φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τους παίκτες του Νίκολιτς κατά την είσοδό τους για την προθέρμανση, ενώ ξεχωριστή αποθέωση είχε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του όταν έκανε την εμφάνισή του για να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο του τελετουργικό μπροστά στον πάγκο.
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