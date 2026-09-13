Οι επιλογές που έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τη διάταξη και τα πρόσωπα στον αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.

Γνωστή έγινε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το αγώνα με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleage, όπου οι «πράσινοι» στοχεύουν να κάνουν το 4/4 για να μείνουν μόνοι πρώτοι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα με τους Λούζα και Ουναΐ να παίρνουν για πρώτη φορά φανέλα βασικού, αλλά και τον Ντέσερς να επανέρχεται στην ενδεκάδα μετά την έκτιση της τιμωρίας του. Μάλιστα, άλλαξε και τον σχηματισμό πηγαίνοντας σ' ένα 4-2-3-1.

Ο Πένια θα είναι κάτω από την εστία, με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να είναι για ακόμη ένα ματς οι «φύλακες άγγελοι» της περιοχής του. Στο δεξί άκρο θα είναι ο Καλάμπρια και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα πήρε θέση δίπλα στον Καμαρά, με τους δύο να έχουν μπροστά τους τον Ουναΐ. Πλάγια δεξιά θα είναι ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή ο Ντέσερς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Πελίστρι, Κάνγκουα, Ραστόντερ και Λιβάι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.