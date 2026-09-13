Μέσα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο την Κυριακή για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ ήταν και η 98χρονη φίλαθλος των Πειραιωτών.

Η αγάπη για έναν σύλλογο δεν έχει ποτέ όρια ή ηλικία. Η αγάπη για την φανέλα και για την ομάδα είναι αυτή που μένει πάντα. Ένα παράδειγμα μεγάλης αγάπης σε έναν σύλλογο είναι αυτό της κυρίας Ευαγγελίας για τον Ολυμπιακό.

Η κυρία Ευαγγελία είναι πολλά χρόνια φίλαθλος του Ολυμπιακού και βέβαια στην οικογένειά της άπαντες υποστηρίζουν τους Πειραιώτες. Παρά τα 98 της χρόνια (με τον Ολυμπιακό να είναι 101 ετών) συνεχίζει να πηγαίνει - όποτε μπορεί - στο γήπεδο και έδωσε το παρών στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με τον ΟΦΗ, όπου το αποτέλεσμα βέβαια ήταν αρνητικό καθώς οι Κρητικοί νίκησαν με 0-1. Μεγάλη χαρά της δίνει και το γεγονός του να βρίσκεται στις κερκίδες με μέλη της οικογένειάς της, όπως την εγγονή της Εβελίνα.