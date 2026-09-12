ΟΦΗ: Έγιναν «ένα» ομάδα και κόσμος στο Φάληρο, αποθέωση για Μπούση και Κόντη
Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ πέτυχε κάτι που δεν είχε πετύχει εδώ και 36 χρόνια και την εποχή του Ευγένιο Γκέραρντ, καθώς υπέταξε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, χάρη στο υπέροχο γκολ του Κόντρο.
Μετά το ματς οι παίκτες και οι 100 Ομιλίτες που βρέθηκαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έγιναν... ένα και πανηγύρισαν μαζί τη σπουδαία νίκη.
Φυσικά, την τιμητική τους είχαν ο Χρήστος Κόντης και ο Μιχάλης Μπούσης, καθώς οι φίλοι των Κρητικών φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Έλληνα κόουτς, όπως και το... καθιερώμενο σύνθημα «Είναι τρελός ο πρόεδρος»!
Άλλωστε είναι δεδομένο πως τις στιγμές που ζει ο ΟΦΗ με τίτλους, ευρωπαϊκή πρόκριση και σπουδαίες νίκες από την εποχή που στον πάγκο ήταν ο «Ολλανδός» και στη διοικητική ηγεσία ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.
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