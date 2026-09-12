Σε τέσσερα δημοτικά σχολεία στην Κυψέλη μοιράστηκαν πάνω από 300 πρωταθληματικά σημαιάκια της ΑΕΚ, φτιάχνοντας τις νέες γενιές Ενωσιτών.

Η Κυψέλη είναι μια γειτονιά κιτρινόμαυρη και αυτό αποδείχθηκε και την Παρασκευή στην έναρξη της σχολικής χρονιάς!

Στη γειτονιά της Αθήνας όπου το κιτρινόμαυρο στοιχείο είναι πολύ έντονο μοιράστηκαν 300 πρωταθληματικά σημαιάκια της ΑΕΚ!

Συγκεκριμένα σε τέσσερα δημοτικά της Κυψέλης τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το σημαιάκι των πρωταθλητών της περσινής σεζόν, φτιάχνοντας έτσι τις νέες γενιές Ενωσιτών!