Χωρίς απρόοπτα η αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Βόλο στο Περιστέρι, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να αντιμετωπίζει τις γνωστές απουσίες με τους Μιράντα, Βάργκας, Πέρεθ, Κουρμινόφσκι και Φρίμπονγκ να παραμένουν εκτός. Φυσικά δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος Κατάλντι.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Παναγιώτου, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Καρεάσο, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Αγγελής.