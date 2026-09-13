Ο Γιώργος Στράντζαλης γράφει για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τι πρέπει ν’ αλλάξει ο Άρης σε σχέση με όσα είδαμε στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης μπήκε στη σεζόν δημιουργώντας ο ίδιος προσδοκίες. Η εικόνα των πρώτων αγώνων, η ποιότητα που προστέθηκε στο ρόστερ και η αίσθηση ότι φέτος υπάρχει μεγαλύτερο βάθος έδωσαν δικαιολογημένα την εντύπωση μιας ομάδας που μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω ή, τουλάχιστον, να είναι πιο ανταγωνιστική από πέρυσι. Τα δύο τελευταία παιχνίδια, όμως, υπενθύμισαν κάτι εξίσου σημαντικό: αυτή η ομάδα ακόμη χτίζεται και έχει δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θέλει.



Το 5-0 από την ΑΕΚ ήταν η πρώτη πολύ σκληρή υπενθύμιση και το 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα, για το Κύπελλο, δεν έφερε την εικόνα που θα μπορούσε να αλλάξει άμεσα το κλίμα. Διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικές ενδεκάδες και διαφορετικές συνθήκες, αλλά μαζί δημιούργησαν τον πρώτο σοβαρό προβληματισμό γύρω από τον βαθμό ετοιμότητας του Άρη όταν το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει. Δεν πρόκειται για κρίση. Θα ήταν ανούσιο και βιαστικό να μιλά κάποιος από τώρα για τέτοιου είδους συμπεράσματα. Είναι περισσότερο ένα πρώτο φρένο στον ενθουσιασμό και στην αισιοδοξία που δημιούργησε η εκκίνηση. Και ίσως αυτό τελικά να αποδειχθεί χρήσιμο.



Γιατί τώρα ο Άρης πηγαίνει στην Τούμπα έχοντας πιο καθαρή εικόνα για το τι δεν μπορεί ακόμη να υπηρετήσει με συνέπεια.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια προσπάθησε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με αρκετά επιθετική λογική, αλλά το ρίσκο όχι μόνο δεν του βγήκε, του κόστισε και πολύ ακριβά. Όταν η ένταση ανέβηκε και η ΑΕΚ άρχισε να βρίσκει χώρους, ο Άρης δεν είχε τις αποστάσεις, τη συνοχή και –κυρίως– την ψυχραιμία για να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να μεταφέρει στην Τούμπα. Όχι για να πάει στο άλλο άκρο και να παίξει φοβικά, αλλά για να γίνει πιο έξυπνος στην προσέγγισή του και στη διαχείριση των διαφορετικών διαστημάτων του αγώνα.

Το ντέρμπι θέλει μυαλό όσο και ποιότητα

Σε τέτοια παιχνίδια δεν χρειάζεται πάντα να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα από τον αντίπαλο. Χρειάζεται πολλές φορές απλώς να ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις το κάθε πράγμα.

Πότε θα πιέσεις. Πότε θα περιμένεις. Πότε θα επιλέξεις γρήγορη μετάβαση και πότε θα κρατήσεις την μπάλα για να κόψεις τον ρυθμό του αντιπάλου. Πότε θα ρισκάρεις και πότε θα αποδεχθείς ότι, για πέντε ή δέκα λεπτά, το σημαντικότερο είναι να παραμείνεις μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα επίπεδο ωριμότητας που ο φετινός Άρης ακόμη ψάχνει.



Η Τούμπα θέλει σκληράδα στις μονομαχίες, συγκέντρωση στις δεύτερες μπάλες, μεγαλύτερη προστασία στον άξονα και πολύ καλύτερη διαχείριση των στιγμών όπου ο ΠΑΟΚ θα ανεβάσει την πίεση. Κυρίως, όμως, θέλει χαρακτήρα ως ομάδα.

Γιατί τα ντέρμπι δεν κρίνονται αποκλειστικά από την καλύτερη τακτική ή τον πιο ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν στιγμές όπου ένα τάκλιν, μία δεύτερη μπάλα, μία παρέμβαση του προπονητή, μία σωστή απόφαση υπό πίεση ή απλώς το να μη χάσεις το μυαλό σου μετά από μία δύσκολη φάση μπορούν να καθορίσουν ολόκληρο το παιχνίδι.



Εκεί ο Άρης πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν που είδαμε όταν το ματς με την ΑΕΚ άρχισε να ξεφεύγει. Η Τρίπολη, από την άλλη, δεν πρόσφερε ασφαλή συμπεράσματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε πολλά πρόσωπα, χρησιμοποίησε παίκτες σε διαφορετικούς ρόλους και έδωσε χρόνο σε ποδοσφαιριστές χωρίς μεγάλο αγωνιστικό ρυθμό. Η μέτρια εικόνα δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά ούτε και να μεταφερθεί αυτούσια στην αξιολόγηση της ομάδας που θα εμφανιστεί στην Τούμπα.

Στο ντέρμπι επιστρέφουν οι βασικές επιλογές, μαζί και το διαφορετικό επίπεδο έντασης. Μεγαλώνει όμως και η ευθύνη, τόσο των ποδοσφαιριστών όσο και του προπονητή. Γιατί ο Άρης μπορεί να έχει περισσότερη ποιότητα από πέρυσι, περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο ρόστερ, όμως αυτό σταδιακά πρέπει να αρχίσει να μεταφράζεται και σε συμπεριφορά ομάδας που έχει βλέψεις για κάτι μεγαλύτερο. Και κυρίως στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια.



Ένα καλό αποτέλεσμα στην Τούμπα μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από τρεις βαθμούς. Μπορεί να ξαναδώσει αυτοπεποίθηση μετά από δύο παιχνίδια που δημιούργησαν τους πρώτους προβληματισμούς, να επιβεβαιώσει στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ότι μπορούν να σταθούν σε περιβάλλον μεγάλης πίεσης και να επαναφέρει την αισιοδοξία που άρχισε να δημιουργείται στις πρώτες εβδομάδες.



Η Τούμπα δεν απαιτεί έναν Άρη που θα ρισκάρει περισσότερο από τις αντοχές του. Απαιτεί έναν ώριμο Άρη. Με περισσότερη (ποδοσφαιρική) σκληράδα, πιο προσεκτικό, πιο αποφασιστικό και πιο έξυπνο. Αν καταφέρει να συνδυάσει αυτά τα στοιχεία με την ποιότητα που δεδομένα υπάρχει στο ρόστερ του, τότε μπορεί να οδηγήσει το ντέρμπι εκεί που θέλει. Και μπορεί να γίνει ένα από εκείνα τα βράδια που ξαναδίνουν αυτοπεποίθηση, γεννούν ενθουσιασμό και βοηθούν μία ομάδα να καταλάβει ποια θέλει πραγματικά να γίνει.