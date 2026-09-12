Τι κάνουν οι προπονητές του Ολυμπιακού στο ντεμπούτο τους τα τελευταία 30 χρόνια!

Ποιο είναι το ποσοστό νίκης των νέων προπονητών στον ερυθρόλευκο πάγκο, με αφορμή το σημερινό (19.00) ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Ντεμπούτο σήμερα (19.00) για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού απέναντι στον Κυπελλούχο και κάτοχο του Σούπερ Καπ, ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη. Κατευθείαν στα... βαθιά για τον Βάσκο. Οπότε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν κάνει οι προπονητές του Ολυμπιακού από το 1996 και έπειτα, όταν «συστήνονται» στον κόσμο τους.

Υπάρχει κάτι που επαναλαμβάνεται σχεδόν με συνέπεια στον Ολυμπιακό κάθε φορά που ένας νέος προπονητής κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» συνήθως φροντίζουν να του κάνουν το καλύτερο δυνατό ποδαρικό.

Η ιστορία των τελευταίων 30 χρόνων είναι χαρακτηριστική και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Από το 1996, όταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ερχόμενος μία μακρά επιτυχημένη πορεία στην ΑΕΚ και έκανε πρεμιέρα με το εντυπωσιακό 5-0 επί της Καστοριάς, μέχρι το τελευταίο καταγεγραμμένο ντεμπούτο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός έχει δώσει 35 παιχνίδια στο πρώτο ματς κάθε προπονητή του.

Ο απολογισμός είναι 25 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Δηλαδή, ποσοστό νικών 71,4%, ενώ μόλις στο 14,3% των περιπτώσεων γνώρισε την ήττα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η παράδοση αυτή δεν αφορά μόνο παιχνίδια απέναντι σε θεωρητικά εύκολους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει νέες εποχές με νίκες σε ντέρμπι, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Μπάγεβιτς, για παράδειγμα, ξεκίνησε με το 5-0 στην Καστοριά, ενώ ο Αλμπέρτο Μπιγκόν έκανε ντεμπούτο με διπλό επί της ΑΕΚ στην παλιά Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Τάκης Λεμονής νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Τροντ Σόλιντ τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Ζίκο την ΑΕΚ επίσης στο ΟΑΚΑ και ο Μπέσνικ Χάσι την Παρτιζάν στο καυτό Βελιγράδι.

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια, το μοτίβο συνεχίστηκε. Ο Πέδρο Μαρτίνς άρχισε με το 4-0 επί της Λουκέρνης, ο Μάρκο Σίλβα με το 3-0 επί του Πανιωνίου, ενώ ο Μίτσελ, στη δεύτερη θητεία του, επικράτησε 2-0 του Ατρομήτου. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ χρειάστηκε μόλις ένα γκολ για να νικήσει την Γκενκ, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε ιδανικό ξεκίνημα, καθώς επικράτησε 1-0 της Φερεντσβάρος στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η νίκη εκείνη ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά την πρόσληψή του και αποτέλεσε το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Υπήρξαν φυσικά και οι εξαιρέσεις. Ο Κάρλος Κορμπεράν ξεκίνησε με το 1-1 απέναντι στη Σλόβαν, ο Βίκτορ Σάντσεθ με το 0-0 κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ ο Τάκης Λεμονής, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και ο Σρέτσκο Κάτανετς είχαν επίσης ισόπαλες πρεμιέρες στις συγκεκριμένες καταγραφές.

Οι ήττες είναι μόλις πέντε, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις το 3-0 από την Ανόρθωση με Βαλβέρδε, το 2-0 από τη Γιουβέντους με Λεμονή και το 2-1 από τον Ηρακλή πάλι με Βαλβέρδε.

Η συνολική εικόνα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: ο Ολυμπιακός έχει παράδοση στα ντεμπούτα των προπονητών του. Σε περισσότερες από επτά στις δέκα περιπτώσεις ξεκινά τη νέα εποχή με νίκη, ενώ σχεδόν εννέα στις δέκα φορές αποφεύγει την ήττα. Μένει πλέον να φανεί αν και ο επόμενος κρίκος αυτής της αλυσίδας θα διατηρήσει την παράδοση.

To ντεμπούτο όλων των προπονητών από το 1996

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος 1-0 (15/2/2024)

Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος 1-0 (15/2/2024) Κάρλος Καρβαλιάλ: Ολυμπιακός - Μπάτσκα Τόπολα 5-2 (14/12/2023)

Ολυμπιακός - Μπάτσκα Τόπολα 5-2 (14/12/2023) Ντιέγκο Μαρτίνεθ: Ολυμπιακός - Γκενκ 1-0 (10/8/2023)

Ολυμπιακός - Γκενκ 1-0 (10/8/2023) Μίτσελ: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 2-0 (2/10/2022)

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 2-0 (2/10/2022) Κάρλος Κορμπεράν: Ολυμπιακός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 (4/8/2022)

Ολυμπιακός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 (4/8/2022) Πέδρο Μαρτίνς: Ολυμπιακός - Λουκέρνη 4-0 (08/2018)

Ολυμπιακός - Λουκέρνη 4-0 (08/2018) Όσκαρ Γκαρθία: Ολυμπιακός - Πλατανιάς 2-0 (10/1/2018)

Ολυμπιακός - Πλατανιάς 2-0 (10/1/2018) Τάκης Λεμονής: Γιουβέντους - Ολυμπιακός 2-0 (27/9/2017)

Γιουβέντους - Ολυμπιακός 2-0 (27/9/2017) Μπέσνικ Χάσι: Παρτιζάν - Ολυμπιακός 1-3 (25/7/2017)

Παρτιζάν - Ολυμπιακός 1-3 (25/7/2017) Τάκης Λεμονής: Ολυμπιακός - Πλατανιάς 2-1 (1/4/2017)

Ολυμπιακός - Πλατανιάς 2-1 (1/4/2017) Πάουλο Μπέντο: Αρούκα - Ολυμπιακός 0-1 (18/8/2016)

Αρούκα - Ολυμπιακός 0-1 (18/8/2016) Βίκτορ Σάντσεθ: Ολυμπιακός - Χάποελ Μπερ Σέβα 0-0 (27/7/2016)

Ολυμπιακός - Χάποελ Μπερ Σέβα 0-0 (27/7/2016) Μάρκο Σίλβα: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-0 (23/8/2015)

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-0 (23/8/2015) Βίτορ Περέιρα: Ξάνθη - Ολυμπιακός 1-3 (11/1/2015)

Ξάνθη - Ολυμπιακός 1-3 (11/1/2015) Μίτσελ: Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-1 (9/2/2013)

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-1 (9/2/2013) Λεονάρντο Ζαρντίμ: Βέροια - Ολυμπιακός 1-2 (26/8/2012)

Βέροια - Ολυμπιακός 1-2 (26/8/2012) Ερνέστο Βαλβέρδε: Ηρακλής - Ολυμπιακός 2-1 (28/8/2010)

Ηρακλής - Ολυμπιακός 2-1 (28/8/2010) Έβαλντ Λίνεν: Μπέσα Καβάγε - Ολυμπιακός 0-5 (15/7/2010)

Μπέσα Καβάγε - Ολυμπιακός 0-5 (15/7/2010) Μπόζινταρ Μπάντοβιτς: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-1 (24/1/2010)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-1 (24/1/2010) Ζίκο: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-2 (23/9/2009)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-2 (23/9/2009) Μπόζινταρ Μπάντοβιτς: Ολυμπιακός - Άλκμααρ 1-0 (16/9/2009)

Ολυμπιακός - Άλκμααρ 1-0 (16/9/2009) Τιμούρ Κετσπάγια: Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ολυμπιακός 0-2 (29/7/2009)

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ολυμπιακός 0-2 (29/7/2009) Ερνέστο Βαλβέρδε: Ανόρθωση - Ολυμπιακός 3-0 (13/8/2008)

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 3-0 (13/8/2008) Πεπ Σεγκούρα: Ολυμπιακός - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 (6/10/2007)

Ολυμπιακός - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 (6/10/2007) Τάκης Λεμονής: Ξάνθη - Ολυμπιακός 0-0 (7/1/2007)

Ξάνθη - Ολυμπιακός 0-0 (7/1/2007) Τροντ Σόλιντ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 (28/8/2005)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 (28/8/2005) Ντούσαν Μπάγεβιτς: Λα Κορούνια - Ολυμπιακός 0-0 (15/9/2004)

Λα Κορούνια - Ολυμπιακός 0-0 (15/9/2004) Νίκος Αλέφαντος: Ιωνικός - Ολυμπιακός 1-2 (21/3/2004)

Ιωνικός - Ολυμπιακός 1-2 (21/3/2004) Όλεγκ Προτάσοφ: Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-1 (9/2/2003)

Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-1 (9/2/2003) Σρέτσκο Κάτανετς: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (9/11/2002)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (9/11/2002) Γιάννης Κόλλιας: Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3 (23/10/2002)

Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3 (23/10/2002) Τάκης Λεμονής: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-4 (27/11/2000)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-4 (27/11/2000) Γιάννης Μαντζουράκης: Ολυμπιακός - Ηρακλής 1-0 (12/4/2000)

Ολυμπιακός - Ηρακλής 1-0 (12/4/2000) Αλμπέρτο Μπιγκόν: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (15/11/1999)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (15/11/1999) Ντούσαν Μπάγεβιτς: Καστοριά - Ολυμπιακός 0-5 (6/9/1996)

*** Δεν βάζουμε υπηρεσιακούς τεχνικούς όπως οι Αντώνης Νικοπολίδης και Σωτήρης Συλαϊδόπουλος

Συνολική καταμέτρηση

35 αγώνες

25 νίκες

5 ισοπαλίες

5 ήττες

Ποσοστό νικών: 71,4%

Ποσοστό ισοπαλιών: 14,3%

Ποσοστό ηττών: 14,3%

Αγώνες χωρίς ήττα: 85,7%