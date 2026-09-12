Με τη νίκη του απέναντι στην Κηφισιά (3-1), ο Παναθηναϊκός έγραψε ρεκόρ 25 χρόνων και κυνηγάει μια επίδοση που κρατάει από εποχής Κυράστα.

Την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague, παρέα με τον εντυπωσιακό Παναιτωλικό, απολαμβάνει από το βράδυ της Πέμπτης (10/9) ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αρχίσει να βρίσκει χημεία και να αποδίδει στο χορτάρι αυτά που θέλει ο προπονητής του, ενώ και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Τόσο θετικά, που το «τριφύλλι» έγραψε ρεκόρ... 25 ετών!

Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» είναι αήττητοι στα 10 πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2026-2027), κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό 2001. Τότε, με τον Γιάννη Κυράστα στην άκρη του πάγκου, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε στα 13 ματς χωρίς να ηττηθεί, κάτι που έγινε τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς στο Champions League, με 2-1 από την Άρσεναλ του Τιερί Ανρί.

Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος στα 10 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Έχει να συμβεί 25 χρόνια, καθώς το 2001 με τον Κυράστα στον πάγκο ξεκίνησε με 13 παιχνίδια χωρίς ήττα, μέχρι που έχασε από την Άρσεναλ 2-1 στις 16.10.2001 με τα δύο γκολ του Ανρί. Από τότε δεν έφτασε ποτέ τα 10. pic.twitter.com/fpc1A9I0FP — soccer-base.gr (@SoccerbaseG) September 11, 2026

Αυτή είναι και η επίδοση που θέλει να ισοφαρίσει ή και να ξεπεράσει η ομάδα του Νίστρουπ, με τα επόμενα τέσσερα ματς (σσ για να περάσει το ρεκόρ) να είναι τα εξής: