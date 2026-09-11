Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: «Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από τον Ικάρντι»

Για την υπόθεση του Μάουρο Ικάρντι αναφέρθηκε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet και σε τι φάση βρίσκεται η μεταγραφή.

Μετά την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση ενός φορ με τον Μάουρο Ικάρντι να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και τον Κώστα Νικολακόπουλο να αναφέρεται αναλυτικά πάνω σε αυτό το κομμάτι μιλώντας στους Galacticos by Elabet.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, οι Πειραιώτες έχουν προσεγγίσει την πλευρά του Αργεντινού φορ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να ζητά ένα μεγάλο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα ωστόσο δεν έχει αρνηθεί την προσφορά του Ολυμπιακού.

Αυτό που ζήτησε η πλευρά της ομάδας είναι άμεση απάντηση από τον 33χρονο φορ προκειμένου να κινηθούν ανάλογα σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.