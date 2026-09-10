Ποιοι θα βγάλουν τον ΠΑΟΚ από την κρίση εντός και εκτός γηπέδου;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον ΠΑΟΚ και το πώς μπορεί να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματά του και την κρίση που ξεκάθαρα βιώνει.

Δύσκολη ΚΑΙ αυτή η εβδομάδα, έτσι θα είναι και η επόμενη με τους ΠΑΟΚτσήδες να κάθονται στους καναπέδες για να δουν τις άλλες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη… Αυτό είναι και θα το υποστούν όλοι, αρκεί το πάθημα να γίνει μάθημα. Πόσες φορές όμως έχει γραφθεί ΚΑΙ αυτό…

Πάμε πάλι για να τα εμπεδώσουμε. Όλα όμως… Ο ΠΑΟΚ θα βιώσει πολύ δύσκολη χρονιά γιατί…

Αποφάσισε να τελειώσει τον πιο επιτυχημένο προπονητή του και αυτό ΟΛΟΙ ήξεραν ότι σε ποσοστό 100% θα έφερνε αγωνιστικές αναταράξεις μετά από τόσα πολλά χρόνια συνήθειας…

Εκπόνησε νέο ποδοσφαιρικό πλάνο και δομή που άρχισε να λειτουργεί αργά μέσα στο καλοκαίρι με αποτέλεσμα ο νέος προπονητής στο βασικό στάδιο προετοιμασίας-γνωριμίας να έχει μόνο μία μεταγραφή από τις 11 συνολικά που χρειάζονταν

Στο ίδιο διάστημα και χωρίς προεργασία αποφάσισε να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια. Για όποιον… ουδέτερο δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της κατά τα άλλα αναπόφευκτης κάποια στιγμή μεταγραφής, ας μείνει στο… «ξαφνικό και χωρίς προεργασία».

Άργησε απίστευτα σε μερικές μεταγραφές και κυρίως στην κομβική υπόθεση φορ εκτιμώντας πολύ λάθος όλα τα δεδομένα σε αυτήν

Όλος ο οργανισμός βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες εσωστρέφειας με ΠΑΟΚτσήδες να βρίζονται καθημερινά με τον χειρότερο τρόπο με άλλους ΠΑΟΚτσήδες. Η συσπείρωση στα χειρότερά της και όλα βάσει σχεδίου!

Επιπροσθέτως, από τον Ιανουάριο ο Σύλλογος βιώνει μία κατάρα που δεν έχει προηγούμενο σε άτυχες στιγμές.

Δύσκολη χρονιά γιατί ήρθε και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός με τον τρόπο που ήρθε

Κάτι πολύ άσχημο και περίεργο συμβαίνει με διαιτητικές αποφάσεις που ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου λάθους



Όλα μαζί συμβαίνουν και δεν τονίζουμε το ένα για να κρύψουμε το άλλο με κάποιο σκοπό όπως συμβαίνει στην ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία τελευταία…

Οι λύσεις και τα πρόσωπα

Αυτή είναι η κατάσταση και μία λύση είναι να… φύγει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο! Τα παρατάς, αποδέχεσαι τη μοίρα σου και… διαλύεσαι όπως εξάλλου θέλουν-επιδιώκουν πολλοί και διάφοροι.

Η άλλη λύση είναι να πολεμήσεις. Να μη «κλαις» καθημερινά πάνω από το δράμα που εξελίσσεται, να δουλέψεις πολύ-πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό και να «παλέψεις» με τους δικούς σου εφιάλτες, έτσι ώστε μετά να μονομαχήσεις και με τους αντιπάλους.

Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Αυτή είναι μία δύσκολη ποδοσφαιρική κατάσταση, με το σύνολο να πρέπει να γίνει ΟΜΑΔΑ με ταυτότητα και δυνατή νοοτροπία μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ. Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, το αγωνιστικό απομονωνόταν από όλους τους άλλους, δούλευε, αποκτούσε κάθε μέρα αρχές και αυτοπεποίθηση και σιγά-σιγά με αποτελέσματα έκανε υπερβάσεις. Δεν κατακτούσε κάθε χρόνο τίτλους ο ΠΑΟΚ, αλλά τουλάχιστον οι ομάδες του -τις πιο πολλές φορές- έφθαναν στο ταβάνι τους. ΟΧΙ η περσινή, για να είμαστε και δίκαιοι. Πέρσι έκανε υπέρβαση μέχρι τον Φεβρουάριο, αλλά λόγω κάκιστης διαχείρισης στο φινάλε εκτέθηκε και χάρισε με προκλητικό τρόπο τους τίτλους…

Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την συγκυρία έχει πολλά νέα πρόσωπα. Έχει και πολλούς νέους παίκτες. Όπως το λένε και εσωτερικά… «έχει νέους και καινούριους». Δεν είναι εύκολο από τον νέο ή τον καινούριο στην οικογένεια και στην ομάδα, να βασιστείς και να περιμένεις να σε στηρίξει. Προσωπικότητα, εμπειρία, γνώση της ΠΑΟΚτσήδικης πραγματικότητας. Αν όχι όλα μαζί, ένα έστω στοιχείο χρειάζεται να έχει όποιος έρχεται για να αντιμετωπίσει την δύσκολη κατάσταση.

Σε όλους χρειάζονται αυτά, φυσικά και στους παίκτες. Είναι τυχαίο που σε αυτή την κρίση η οποία είναι και ποδοσφαιρική ΜΟΝΟ ο παλιός Πέλκας αγγίζει τα αγωνιστικά του στάνταρ; ΚΑΝΕΙΣ άλλος παίκτης δεν διακρίνεται, για όσους με εμπάθεια θέλουν να μειώσουν τις μεταγραφές, λες και οι «παλιοί»… πετάνε.

Συμπέρασμα: Ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια έχουν μεγάλη ευθύνη με κάθε τους ενέργεια στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Είναι σύμβολα, γνωρίζουν τα πάντα. Κι αν βλέπουν ότι παραγοντικά δεν υπάρχει σύμπνοια και ενότητα, να μοχθήσουν -και γι αυτό- για να το αλλάξουν, μαζί βέβαια με τον Σαββίδη που είναι ο πρώτος όλων σε κάθε τομέα και ευθύνη. Έχουν μεγάλη ευθύνη να βοηθήσουν το νέο, ικανό, φιλόδοξο, άλλα άπειρο στα δικά μας δεδομένα προπονητή.

Αγωνιστικά: Έμειναν λίγες ημέρες για τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ έκανε καλές κινήσεις με τον Ντιέγκο Κόστα και τον Γιάκιτς. Οι παίκτες έχουν τα στοιχεία που έλειπαν στις γραμμές που παίζουν, αλλά και τις εμπειρίες για να σταθούν στα δύσκολα. Το ίδιο και ακόμη πιο ποιοτική, αλλά και ηλικιακά πιο σίγουρη πρέπει να είναι και η πιο κρίσιμη επιλογή στον φορ. Αυτή η μεταγραφή μπορεί να κρίνει πολλά ΑΝ πετύχει… Και για να πετύχει η πιο κρίσιμη μεταγραφή πρέπει το ρίσκο να είναι όσο το δυνατό μικρότερο.

Για όλα μα όλα την καίρια και τελική ευθύνη έχει ο Ιβάν Σαββίδης, ο ΜΟΝΟΣ που εξάλλου γνωρίζει τα πάντα και για την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ από τη διαιτησία, στο άλλο μέτωπο που έχει ανοικτό η ομάδα. Και εκεί, ό τι και αν συμβαίνει το τελικό αποτέλεσμα μετράει!

* Εδώ και πολλές εβδομάδες γράφουμε για την κάκιστη, παθητική, προβληματική αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Η ομάδα απέκτησε χαρακτηριστικά που της έλειπαν με τους δυνατούς-σκληρούς Κόστα και Γιάκιτς, από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται πολλή δουλειά από όλους. Συνολική δουλειά. Δεν αμύνονται μόνο δύο ή τρεις…

* Έχει η ΚΕΔ γραφείο Τύπου και κάνει διαρροές; Ο ΠΑΟΚ ζήτησε ενημέρωση τι έγινε και τι ειπώθηκε και διαιτητής και VAR δεν ήθελαν να δουν την ξεκάθαρα παράβαση-πέναλτι στον Εντιαγέ. Βγήκε διαρροή για το πώς χάθηκε η φάση! Από που; Από την ΕΠΟ; Αυτή η φάση δεν μπορεί να περάσει έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ενημερώσει τι του απάντησαν επίσημα οι υπεύθυνοι και όχι τα γραφεία Τύπου, τότε ας περιμένει και τα επόμενα…

* Στην εκπομπή μας στους Galacticos by Elabet και στο 2-4 του Gazzetta ο Ανδρέας Δημάτος μας μιλούσε για την ρέντα της ΑΕΚ στα προκριματικά όπου σαφώς είχε υποδεέστερους αντιπάλους σε σχέση με άλλα χρόνια και το ντόμινο που έφερε τον ΠΑΟΚ ως ισχυρό πάνω στην Άντερλεχτ. Δεν υπάρχει μεταφυσική! Όταν έχεις καλή αύρα το νιώθεις κάθε ώρα και στιγμή, όταν έχεις φάει… μούντζα και ζεις μέσα στη μιζέρια και την εσωστρέφεια θα βιώνεις την κατάρα αυτή που έχει -ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ- ο ΠΑΟΚ!

Προχθές, τι να… κάνω, τι… να κάνω στο ημίχρονο των βραδινών αγώνων και ενώ έπαιζε Λιλ-Μπέτις, έβαλα τα highlights του περσινού Λιλ-ΠΑΟΚ. Άλλη φάση για τον Δικέφαλο, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο! Πρώτος στο πρωτάθλημα, ομάδα έτοιμη με ταυτότητα που ήξερες τι θα σου βγάλει μέσα σε οποιοδήποτε γήπεδο, απίστευτη αγωνιστική αυτοπεποίθηση παρά την εσωστρέφεια που ήδη είχε εμφανιστεί από το πουθενά και μέσα στις κερκίδες, όργια ο Ντέλιας, τύχη μεγάλη, ακόμη-ακόμη και διαιτησία με τον ρέφερι να μην δίνει ένα φοβερό πέναλτι του Κεντζιόρα! Όλα μα όλα υπέρ του. Καμία σχέση με τώρα. Καμία όμως…