Ντέσερς: Παναθηναϊκός - Αισιοδοξία για μείωση της ποινής του Νιγηριανού
Η έφεση του Παναθηναϊκού για μείωση της ποινής του Σίριλ Ντέσερς εκδικάστηκε στην πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ.
Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ώρες ή την Πέμπτη. Στο τριφύλλι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή από τρεις αγωνιστικές θα μειωθεί σε μια αγωνιστική.
Κι αυτό διότι όπως τονίζουν οι πράσινοι, πρόκειται για «απώθηση», που τιμωρείται με μία αγωνιστική κι όχι για «βιαιοπραγία», όπως άλλωστε περιγράφεται στο φύλλο αγώνα («βίαιη διαγωγή» κι όχι «βιαιοπραγία»). Αναφέρουν ακόμα ότι αυτό πιστοποιείται από το βίντεο.
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Σε κάθε περίπτωση, ο Ντέσερς δεν θα παίζει με την Κηφισιά και φυσικά ελπίδα όλων στο τριφύλλι είναι να βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό.
Να διευκρινιστεί ότι η ποινή θα είναι είτε μία αγωνιστική είτε θα παραμείνει τρεις. Δεν μπορεί, σύμφωνα με τον κανονισμό να μειωθεί σε δύο αγωνιστικές.
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