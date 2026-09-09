Δημοσίευμα από την Ισπανία αποσαφηνίζει τη συμφωνία του Άρη με τη Σεβίλλη για τον Ράφα Μιρ, καθώς ο δανεισμός συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά στις αρχές του 2027.

Νέα στοιχεία για τη συμφωνία του Άρη με τη Σεβίλλη για τον Ράφα Μιρ έδωσε ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Τορτόσα, ξεκαθαρίζοντας το καθεστώς της μετακίνησης του 29χρονου επιθετικού στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Μιρ έχει παραχωρηθεί στον Άρη με τη μορφή δανεισμού μέχρι τον Ιανουάριο, ωστόσο στη συμφωνία υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές του 2027 τα δικαιώματα του παίκτη θα περάσουν στους «κιτρινόμαυρους». Παράλληλα, επιβεβαιώνεται κάτι που είχε καταγραφεί εξ αρχής, ότι δηλαδή ο Άρης δεν καλύπτει το σύνολο των αποδοχών του Ισπανού φορ. Όπως σημειώνεται, οι «κιτρινόμαυροι» πληρώνουν περίπου το 40-45% του συμβολαίου του, ενώ η Σεβίλλη αναλαμβάνει το υπόλοιπο.



Ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τορτόσα, εξηγεί επίσης ότι η μορφή του δανεισμού επιλέχθηκε έπειτα από αίτημα του Άρη, ενώ ούτε ο Μιρ ήθελε να παραιτηθεί από μέρος των αποδοχών που προβλέπει το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027. Στη συμφωνία υπάρχει, πάντως, και ειδικός όρος που αφορά τη δικαστική υπόθεση του παίκτη στην Ισπανία.

Ο Άρης έχει προβλέψει ρήτρα σύμφωνα με την οποία το συμβόλαιο μπορεί να λυθεί αυτομάτως με υπαιτιότητα του Μιρ, σε περίπτωση καταδίκης του και σε δεύτερο βαθμό. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια είχε προβλεφθεί ώστε οι «κιτρινόμαυροι» να είναι πλήρως καλυμμένοι σε ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εκτός γηπέδων.