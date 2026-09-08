Ο Ντιέγκο Κόστα έστειλε το πρώτο μήνυμά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το Νο19 που επέλεξε και η πραγματικότητα γύρω από τη συμφωνία με την Κράσνονταρ.

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Ντιέγκο Κόστα και ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας στην Τούμπα».

Με αυτόν τον τρόπο ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έστειλε το πρώτο δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μέσω της κάμερας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Και η πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα μπορεί να έρθει πολύ γρήγορα, σε ένα από τα παιχνίδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Ο Βραζιλιάνος δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμη και στο βασικό σχήμα του Αλέσιο Λίσι στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη, καθώς τα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας είναι συγκεκριμένα.

Ο Αρίτζ Ελουστόντο δεν είναι διαθέσιμος μετά την αποβολή του στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Παντελής Χατζηδιάκος λόγω θλάσης. Ο Κόστα έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και ο Λίσι καλείται τις επόμενες ημέρες να αποφασίσει κατά πόσο είναι έτοιμος να του δώσει άμεσα φανέλα βασικού.

Από το «4» στο Νο19

Υπάρχει και μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα του Ντιέγκο Κόστα σε σχέση με όσα είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Τόσο στα παραγωγικά χρόνια του στη Σάο Πάολο όσο και στην Κράσνονταρ αγωνιζόταν με το Νο4 στην πλάτη, μία μάλλον... κλασική επιλογή για κεντρικό αμυντικό.

Μόνο που στον ΠΑΟΚ το «4» έχει ήδη κάτοχο.

Το επέλεξε αυτό το καλοκαίρι ο Παντελής Χατζηδιάκος και έτσι ο Βραζιλιάνος κατέληξε στο Νο19, το οποίο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ανήκε στον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Ο Κόστα θα γίνει ο 15ος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που θα φορέσει το συγκεκριμένο νούμερο από τη σεζόν 1997-98, όταν καθιερώθηκαν οι σταθεροί αριθμοί στις φανέλες των ποδοσφαιριστών στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο πρώτος, μάλιστα, ήταν επίσης κεντρικός αμυντικός. Ο Νοτιοαφρικανός Άντριου Ραμπούτλα, ο οποίος έμεινε μόλις τρεις μήνες στη Θεσσαλονίκη και κατέγραψε μία συμμετοχή, στο εντυπωσιακό 5-3 του ΠΑΟΚ απέναντι στη Σπάρτακ Τρνάβα.

Η συμφωνία με την Κράσνονταρ

Τις τελευταίες ημέρες έχει κυκλοφορήσει έντονα στα social media και σε διάφορες «ασπρόμαυρες» γωνιές του διαδικτύου ότι ο Ντιέγκο Κόστα αποκτήθηκε από την Κράσνονταρ με μονοετή δανεισμό χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς στη συμφωνία.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όπως ξεκαθαρίζεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η συμφωνία με την Κράσνονταρ προβλέπει «ενοίκιο» 500.000 ευρώ για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου στόπερ και οψιόν αγοράς ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο δείχνει και το επίπεδο της επένδυσης που θα απαιτηθεί εφόσον ο ΠΑΟΚ αποφασίσει στο τέλος της σεζόν να κρατήσει τον Βραζιλιάνο στη Θεσσαλονίκη.