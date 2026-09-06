Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Με το σκορ στο 2-0 από τα γκολ των Ταμπόρδα και Τεττέη, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι όταν ο Μπαταούλας άπλωσε το χέρι του και έκοψε την μπάλα μέσα στην περιοχή σε προσπάθεια του Τεττέη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταμπόρδα, αλλά ο Παβλένκα τον νίκησε, με τους πράσινους να πηγαίνουν με προβάδισμα δύο τερμάτων στο ημίχρονο.