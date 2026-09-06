Η Κυβέλη Μάρδα, σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, που ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωσή του στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί μαζί του το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η Κυβέλη Μάρδα ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις οικονομικές θέσεις του νεοϊδρυθέντος κόμματός του, του ΕΛ.Α.Σ.. Στο περιθώριο του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ η γιατρός και σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα βλέπει από κοντά το ντέρμπι μαζί με τον Τσίπρα.