Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Τσίπρας στο ματς μαζί με την σύζυγο του Πέλκα
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Η Κυβέλη Μάρδα, σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, που ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωσή του στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί μαζί του το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Η Κυβέλη Μάρδα ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις οικονομικές θέσεις του νεοϊδρυθέντος κόμματός του, του ΕΛ.Α.Σ.. Στο περιθώριο του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ η γιατρός και σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα βλέπει από κοντά το ντέρμπι μαζί με τον Τσίπρα.
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
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