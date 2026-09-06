Με προσωπικό του μήνυμα προς τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του για το μέλλον της ΠΑΕ. (155 στοιχεία)

Ξεκάθαρη και κατηγορηματική απάντηση σχετικά με το μέλλον του στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, ξεκόβοντας κάθε σενάριο πώλησης της ομάδας.

Σε προσωπικό μήνυμα που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη —απαντώντας σε επικοινωνία στήριξης που είχε προηγηθεί— ο ιδιοκτήτης του Δικεφάλου συνέδεσε την παρουσία του στον σύλλογο με τις αξίες, την πίστη και την ποντιακή του καταγωγή.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης στην τοποθέτησή του ήταν απόλυτος:

«Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου.

Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.»



Είχε προηγηθεί το μήνυμα του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κωνσταντίνου Σανίδη, προς τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!

Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία, ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.

Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης»