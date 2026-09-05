ΑΕΚ - Άρης: Το «κερασάκι» του Ζίνι για το 5-0, από ασίστ Μάνταλου
«Πάρτι» της ΑΕΚ με... καλεσμένο τον Άρη. Οι πρωταθλητές συνέτριψαν τους Θεσσαλονικείς με 5-0 και επέστρεψαν στις νίκες μετά την απώλεια βαθμών στον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
Το τελικό... πανηγυρικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Ζίνι. Ο Μιλάν Βιτάλις πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο αρχηγός του Δικεφάλου έβγαλε πάσα... πάρε βάλε στον Ανγκολέζο, ο οποίος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 5-0.
O 24χρονος επιθετικός έχει αρχίσει εξαιρετικά τη σεζόν με τέσσερα γκολ σε επτά εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα.
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Το γκολ του Ζίνι για το 5-0 της ΑΕΚ
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