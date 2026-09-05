Ο Ζίνι στο 90ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 5-0 της ΑΕΚ επί του Άρη, έπειτα από ασίστ πάρε - βάλε του Πέτρου Μάνταλου.

«Πάρτι» της ΑΕΚ με... καλεσμένο τον Άρη. Οι πρωταθλητές συνέτριψαν τους Θεσσαλονικείς με 5-0 και επέστρεψαν στις νίκες μετά την απώλεια βαθμών στον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Το τελικό... πανηγυρικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Ζίνι. Ο Μιλάν Βιτάλις πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο αρχηγός του Δικεφάλου έβγαλε πάσα... πάρε βάλε στον Ανγκολέζο, ο οποίος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 5-0.

O 24χρονος επιθετικός έχει αρχίσει εξαιρετικά τη σεζόν με τέσσερα γκολ σε επτά εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα.

Το γκολ του Ζίνι για το 5-0 της ΑΕΚ