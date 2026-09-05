ΑΕΚ - Άρης: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στη σουίτα του Ντρισμπιώτη και Πλατανιώτη
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στo πλαίσιo της ιδιαίτερης σχέσης του οργανισμού του Δικεφάλου με τους αθλητές που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν τιμήσει το Ευ Αγωνίζεσθαι, φιλοξήνησε στη σουίτα του στo ματς με τον Άρη δύο Ελληνίδες Ολυμπιονίκες.
Ο λόγος για τη Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Βάδην, Σημαιοφόρο της Ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και επίσης Σημαιοφόρο της Ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, Ευαγγελία Πλατανιώτη.
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