Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξενεί στη σουίτα του στην «Allwyn Arena» την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Ευαγγελία Πλατανιώτη στον αγώνα με τον Άρη.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στo πλαίσιo της ιδιαίτερης σχέσης του οργανισμού του Δικεφάλου με τους αθλητές που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν τιμήσει το Ευ Αγωνίζεσθαι, φιλοξήνησε στη σουίτα του στo ματς με τον Άρη δύο Ελληνίδες Ολυμπιονίκες.

Ο λόγος για τη Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Βάδην, Σημαιοφόρο της Ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και επίσης Σημαιοφόρο της Ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, Ευαγγελία Πλατανιώτη.