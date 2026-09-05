Μπράτσος: «Περαστικά στους παίκτες του Ολυμπιακού, ελπίζω να μην έχουν κάτι σοβαρό»

Ο τεχνικός του Βόλου Elabet, Κώστας Μπράτσος μιλώντας μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στάθηκε στους τραυματισμούς των Ελ Καμπί και Ρόκα και τους ευχήθηκε περαστικά.

Ο Βόλος Elabet πήρε μια σημαντική ισοπαλία στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά τον τραυματισμό του Ε΄Καμπί κυρίως, αλλά και του Ρόκα. Σε αυτούς τους τραυματισμούς στάθηκε και ο τεχνικός των γηπεδούχων, Κώστας Μπράτσος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ελπίζω να μην έχουν κάτι σοβαρό και να επιστρέψουν γρήγορα».

Για το παιχνίδι: «Στο πρώτο μέρος δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να μπει στην περιοχή, αλλά από την άλλη δεν ήμασταν κι εμείς απειλητικοί. Παίξαμε, πάντως, καλή άμυνα. Το πέναλτι άλλαξε τις ισορροπίες. Κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος ρισκάραμε και γίναμε πιο επιθετικοί. Βάλαμε ένα γκολ και θα μπορούσαμε με τον Λάμπρου να πετύχουμε ακόμη ένα».

Για τους παίκτες του: «Οι παίκτες μετά από δύο μήνες πήραν αυτό που άξιζαν, έπειτα από συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Έχουμε θέματα και σε δύο μέρες έχουμε άλλο παιχνίδι. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε».