Βόλος ELABET - Ολυμπιακός: Η αντίδραση του ρέφερι Τζήλου για τον τραυματισμό του Ελ Καμπί
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Ο διαιτητής Τζήλος δεν άντεξε την εικόνα του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο ματς του Πανθεσσαλικού.
Η εικόνα και τα σχετικά πλάνα τα λένε όλα ως προς την αντίδραση του έμπειρου ρέφερι την στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του Ελ Καμπί. Ο Τζήλος πιάνει το κεφάλι του με απόγνωση μετά από την φάση με τους Σιαμπάνη και Ελ Καμπί. Δείτε το σχετικό βίντεο.
@Photo credits: COSMOTE TV
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