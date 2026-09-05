Ο διαιτητής Τζήλος δεν άντεξε την εικόνα του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο ματς του Πανθεσσαλικού.

Η εικόνα και τα σχετικά πλάνα τα λένε όλα ως προς την αντίδραση του έμπειρου ρέφερι την στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του Ελ Καμπί. Ο Τζήλος πιάνει το κεφάλι του με απόγνωση μετά από την φάση με τους Σιαμπάνη και Ελ Καμπί. Δείτε το σχετικό βίντεο.

