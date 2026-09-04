Βόλος Elabet: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Βόλος Elabet: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Βόλος Elabet: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

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Ο Κώστας Μπράτσος ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών που θα αγωνιστούν στον αγώνα του Βόλου Elabet κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Βόλος, λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του για τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικότερα, ο σύλλογος από τη Μαγνησία θα φιλοξενήσει το Σάββατο (05/09, 19:00) στο Πανθεσσαλικό τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ο Κώστας Μπράτσος δεν θα έχει στη διάθεση του για την αυριανή αναμέτρηση τους τραυματίες Γκάμπριελ, Κάτσικα, Λεκέ, Τασιούρα, αλλά και τον Νεγιού, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα και δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμος για να αγωνιστεί. Αντιθέτως στην αποστολή συμπερίληφθηκε κανονικά ο Μεντίλ που ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του.

 

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου Elabet: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

@Photo credits: INTIME
     

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