Ο Κώστας Μπράτσος ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών που θα αγωνιστούν στον αγώνα του Βόλου Elabet κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Βόλος, λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του για τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικότερα, ο σύλλογος από τη Μαγνησία θα φιλοξενήσει το Σάββατο (05/09, 19:00) στο Πανθεσσαλικό τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ο Κώστας Μπράτσος δεν θα έχει στη διάθεση του για την αυριανή αναμέτρηση τους τραυματίες Γκάμπριελ, Κάτσικα, Λεκέ, Τασιούρα, αλλά και τον Νεγιού, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα και δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμος για να αγωνιστεί. Αντιθέτως στην αποστολή συμπερίληφθηκε κανονικά ο Μεντίλ που ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του.