Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιωάννη Κούσουλου.

Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ολοκλήρωσε ακόμα μια σημαντική μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον αρχηγό της πρωταθλήτριας Κύπρου, Ομόνοιας, Ιωάννη Κούσουλο.

Πρόκειται για 30χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «6» όσο και ως δεξί μπακ. Με την Ομόνοια μέτρησε 241 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει 18 γκολ και μοιράσει 6 ασίστ, ενώ έχει φορέσει 50 φορές τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου.

Την περασμένη πρωταθληματική σεζόν της Ομόνοιας κατέγραψε 36 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα και το 2021, όπως και το Κύπελλο το 2023.

Την τρέχουσα σεζόν μετράει ήδη 3 εμφανίσεις στα προκριματικά του Champions League και του Europa League, όντας σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, όμως πλέον έγινε κάτοικος Βόρειων Προαστίων, προσφέροντας εμπειρία τόσο στα χαφ όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η περίπτωση του Κούσουλου μόνο εύκολη δεν ήταν για την Κηφισιά, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Λεβαδειακό και είχε «συνδεθεί» από τους Κύπριους με τον Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου με μεταγραφή από την Ομόνοια Λευκωσίας.

Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 1996, ο Ιωάννης Κούσουλος, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας. Χάρη στο ταλέντο και τις ικανότητές του, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα ήδη από την ηλικία των 17 ετών.

Με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας κατέγραψε συνολικά 118 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο από το 2013 έως το 2018.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή για την Ομόνοια Λευκωσίας, με την οποία είχε -για τα επόμενα οκτώ χρόνια- 242 συμμετοχές με 18 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το διάστημα, ο Ιωάννης Κούσουλος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές του ιστορικού συλλόγου της Κύπρου, ξεχωρίζοντας για το ήθος, τον χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά του.

Με την Ομόνοια πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και άλλες δύο φορές εκείνη του Κυπέλλου Κύπρου.

Στη μακρά και πλούσια καριέρα του, έχει -μεταξύ άλλων- 41 συμμετοχές σε Champions, Europa και Conference League με την Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο Ιωάννης Κούσουλος έχει φορέσει 50 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο της Κύπρου στο στήθος.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».