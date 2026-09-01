Μετά τους Ούγκρεσιτς και Κόστα, τι ακολουθεί στο μεταγραφικό φινάλε του ΠΑΟΚ

O Σάββας Τζιομπάνογλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις δύο εβδομάδες που θα καθορίσουν το ρόστερ. Όλα τα ανοικτά μέτωπα των «ασπρόμαυρων».

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο τον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς και περιμένει (πιθανότατα την Παρασκευή) στη Θεσσαλονίκη τον Ντιέγκο Κόστα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα αγωνιστεί στην Τούμπα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν οι άνθρωποι του Δικεφάλου θελήσουν να τον κρατήσουν, θα πρέπει να καταβάλουν στην Κράσνονταρ 8 εκατομμύρια ευρώ για το buy out του συμβολαίου του.

Με τον νεαρό Σέρβο ο Αλέσιο Λίσι ενισχύει τη μεσαία του γραμμή, ενώ ο Ντιέγκο Κόστα του δίνει μία ακόμη επιλογή στα στόπερ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους κεντρικούς αμυντικούς που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ της ομάδας του.

Τι ακολουθεί; Οι ανάγκες του Δικεφάλου παραμένουν μεγάλες και εμφανείς ακόμη και στις νίκες, όπως αυτή στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Φαίνεται πως στην Τούμπα έχουν παραδεχθεί ότι μία από αυτές, εξίσου σημαντική με την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού κρούσης, αφορά τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει σημαντικό πρόβλημα στη θέση «6», την οποία μέχρι τώρα καλύπτουν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία και ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος έχει πάψει να λογίζεται ως αριστερός μπακ και αγωνίζεται ως ανασταλτικός μέσος.

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ -που στα καλά του θα ήταν αδιαμφισβήτητα η βασική επιλογή- στα... πιτς, είναι φανερό πως οι «ασπρόμαυροι» χρειάζονται ενίσχυση στον νευραλγικό χώρο του άξονα, μπροστά από τα στόπερ. Πλέον, οι μεταγραφικές αναζητήσεις τους περιλαμβάνουν και έναν αθλητικό αμυντικό μέσο, που θα δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, ψηλά στις προτεραιότητες του Δικεφάλου παραμένει το θέμα του φορ. Οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο επιθετικό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο και υπολογίζεται από τον σύλλογό του. Η προσπάθεια για την απόκτησή του είναι σε εξέλιξη, αλλά, τουλάχιστον για την ώρα, δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση. Στην Τούμπα, ωστόσο, μοιάζουν αποφασισμένοι να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή και ευελπιστούν ότι θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Η υπόθεση του δεξιού μπακ, που θα δίνει καλύψεις στον Τζόντζο Κένι, φαίνεται -τουλάχιστον αυτή την περίοδο- να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε η περίπτωση του Μικελμπρενσί, ο οποίος ήταν ο πρώτος στόχος, και ατόνησε το ενδιαφέρον για τον Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ, το θέμα του εναλλακτικού ακραίου αμυντικού δεν έχει παρουσιάσει εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα θα αποδειχθεί αν υπάρχει οριστική απόφαση να καλυφθεί εκ των έσω η ανάγκη για τη διαχείριση του Άγγλου αμυντικού ή αν οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν στρέψει αλλού το ενδιαφέρον τους.

Τέλος, στο μυαλό τουλάχιστον του Λέο Μάτος, παραμένει ζωντανή η ιδέα για την απόκτηση του Φελίπε Κουτίνιο. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός παραμένει ελεύθερος και ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής θεωρεί ότι αποτελεί μια καλή επιλογή για να αποκτήσει επιπλέον ποιότητα η επίθεση του ΠΑΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο εβδομάδες για να κλείσουν τις ανοικτές μεταγραφικές υποθέσεις τους, οι οποίες είναι αρκετές και σημαντικές λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.