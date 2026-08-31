Η Cosmote TV απολογήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το υβριστικό video που ακούστηκε πριν την κλήρωση των Europa και Conference League.

Την αντίδραση της «οικογένειας» του ΠΑΟΚ κατά της Cosmote TV προκάλεσε ένα video που προβλήθηκε κατά τη μετάδοση της εκπομπής «Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27», όπου ακούστηκε υβριστικό σύνθημα κατά των Θεσσαλικιών.

Μετά από την παρέμβαση που έκανε η ΠΑΕ για το προσβλητικό video, συνδρομητική πλατφόρμα ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τον ΠΑΟΚ για την προβολή του εν λόγω video.

H Cosmote TV τόνισε ότι πρόκειται για ξεκάθαρη αστοχία στην επιλογή των πλάνων, διαβεβαιωσε τους Ασπρόμαυρους ότι έγινε εκ παραδρομής και ενημέρωσε ότι το εν λόγω video έχει αποσυρθεί.