Πρίτσας: «Τα τελευταία χρόνια φτιάχνουμε την ιστορία μας, θα διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου»

Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στο Metropolis 95,5 για τη σπουδαία εμφάνιση και την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Κηφισιά άρχισε ιδανικά την τρίτη της χρονιά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έκανε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και χάρη στο γκολ του Μπένι στο 90+7' πήρε έναν πανάξιο βαθμό. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων μίλησε στο Metropolis 95,5 και αναφέρθηκε στην εξαιρετική εικόνα της ομάδας του αλλά και στην πορεία του συλλόγου αυτά τα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα

«Είμαστε χαρούμενοι με την εμφάνισή μας. Είχαμε κάνει focus σε αυτό το παιχνίδι 10 ημέρες τώρα, ενώ η ΑΕΚ έδινε τη δική της μάχη για την είσοδο στο Champions League. Στα πρώτα 30 λεπτά η ομάδα μας ήταν καλύτερη από ό,τι περίμενα κι εγώ».

Για το πρωτάθλημα: «Θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια, ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά. Είδαμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Άρη να κάνουν το 2/2, ενώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Europa League».

Για το goal line technology: «Είχε γίνει μία πρόταση, ωστόσο η πλειοψηφία των ομάδων είχε πει πως είναι ελάχιστες οι φάσεις που χρειάζεται και αποφάσισαν να μην εισέλθει αυτή η τεχνολογία. Εγώ είμαι υπέρ γιατί και οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα κάνουν και λάθη όπως είναι φυσιολογικό».

Γα την Κηφισιά: «Θα δίνουμε το 100% μας και τα τελευταία χρόνια φτιάχνουμε την ιστορία μας. Θα διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου. Είμαι χαρούμενος για τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει απέναντι σε ‘’μεγάλους’’ και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο».

