Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί το Σάββατο από τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό με τους Πειραιώτες να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους καθώς πήραν εισιτήρια.

Μετά τις δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές με Ατρόμητο εντός και Αστέρα Τρίπολης εκτός, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το Σάββατο τις υποχρεώσεις του στην Super League στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο Elabet (19:00).

Ένα ματς στο οποίο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι μόνοι τους καθώς οι Πειραιώτες πήραν εισιτήρια και αναμένεται να μετατρέψουν το γήπεδο σε Καραϊσκάκης. Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, σύντομα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ.