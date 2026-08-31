Ολυμπιακός: Με κόσμο στο Πανθεσσαλικό για το ματς με Βόλο Elabet
Μετά τις δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές με Ατρόμητο εντός και Αστέρα Τρίπολης εκτός, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το Σάββατο τις υποχρεώσεις του στην Super League στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο Elabet (19:00).
Ένα ματς στο οποίο οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι μόνοι τους καθώς οι Πειραιώτες πήραν εισιτήρια και αναμένεται να μετατρέψουν το γήπεδο σε Καραϊσκάκης. Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, σύντομα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
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