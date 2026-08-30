Κηφισιά - ΑΕΚ: Η γκολάρα του Μπένι στο 90+7' και η «έκρηξη» του Νίκολιτς
H Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό στην τρίτη της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και «έκοψε» δυο βαθμούς από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο φινάλε του αγώνα της Λεωφόρου.
Ο Μπένι με υπέροχη κίνηση απέφυγε τον Μαρίν, βρήκε χώρο έπιασε δυνατό σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το τελικό 1-1.
Λίγο μετά το γκολ η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε την έντονη αντίδρααση του εκνευρισμένους Μάρκο Νίκολιτς στο «κιτρινόμαυρο» πάγκο.
Το γκολ του Μπένι για το 1-1
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