Κηφισιά - ΑΕΚ: Η γκολάρα του Μπένι στο 90+7' και η «έκρηξη» του Νίκολιτς

Βασίλης Μπαλατσός
Κηφισιά - ΑΕΚ: Η γκολάρα του Μπένι στο 90+7' και η «έκρηξη» του Νίκολιτς

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Το υπέροχο γκολ του Μπένι στο 90+7' χάρη στο οποίο η Κηφισιά κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Έξαλλος ο Μάρκο Νίκολιτς.

H Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό στην τρίτη της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και «έκοψε» δυο βαθμούς από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο φινάλε του αγώνα της Λεωφόρου.

Ο Μπένι με υπέροχη κίνηση απέφυγε τον Μαρίν, βρήκε χώρο έπιασε δυνατό σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το τελικό 1-1.

Λίγο μετά το γκολ η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε την έντονη αντίδρααση του εκνευρισμένους Μάρκο Νίκολιτς στο «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

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Το γκολ του Μπένι για το 1-1

     

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