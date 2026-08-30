Ο Σαγάλ ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΑΕΚ, όμως στο τέλος χρειάστηκε ο Ραμίρεζ να νικήσει Γιόβιτς και Μαρίν.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο πρώτο της ημίχρονο στη φετινή Super League και πίεσε την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα καλές στιγμές που μπορούσε να προηγηθεί. Κυριότερη εξ αυτών ήταν στο 11ο λεπτό, όταν ο Πόμπο έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Σαγάλ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Στρακόσα.

Οι πρωταθλητές πήραν τον έλεγχο μετά το πρώτο μισάωρο και είχαν δυο σημαντικές στιγμές να ανοίξουν το σκορ μετά το 40ο λεπτό αλλά «έπεσαν» πάνω σε εξαιρετικό Ραμίρεζ.

Στο 42' ο Μάγερ έκανε το γέμισμα, ο Γιόβιτς πήρε την μπάλα στην περιοχή, σούταρε αλλά ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ απέκρουσε με το πόδι στην κλειστή του γωνία.

Τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν στο 45+2'. Ο Μάγερ πάσαρε στον Γιόβιτς, αυτός ωραία έπαιξε κάθετα στον Μαρίν, ο τελευταίος πλάσαρε, όμως ο Ραμίρεζ απομάκρυνε σε κόρνερ!