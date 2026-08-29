Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο Elabet χάρη σε δυνατό σουτ του Νανού.

Ο Ηρακλής για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου προηγήθηκε σε ματς της Stoiximan Super League, καθώς άνοιξε το σκορ στην έδρα του Βόλου Elabet.

Στο 27ο λεπτό ο Κόλιτς εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον τείχος και στρώθηκε στον Νανού, ο οποίος με άπιαστο μακρινό σουτ έκανε το 0-1 για τον Γηραιό.

To γκολ του Νανού