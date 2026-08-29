Ο Βαλμπουενά στους Γάλλους: Ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί στο φινάλε, δεν θα είναι ίδια ομάδα…

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τι είπε ο Βαλμπουενά στη Γαλλία για τον Ολυμπιακό ενόψει της μάχης του με τη Μαρσέϊγ.

Η Μαρσέϊγ είναι ένας από τους μεγάλους αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Γιουρόπα Λιγκ και ο Ματιέ Βαλμπουενά ήδη είναι περιζήτητος από το γαλλικό Τύπο, δίνοντας τις εκτιμήσεις του για τη μάχη μεταξύ των δύο ομάδων.

Η πρώτη του συνέντευξη φιλοξενήθηκε στην Lephoceen και αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον:

-Η Ολιμπίκ κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο Europa League. Θα παιχνίδι διεξαχθεί στο Βελοντρόμ. Φαντάζομαι ότι είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εσάς, δεδομένου του σημαντικού σας ρόλου στην πρόσφατη ιστορία της Ολιμπίκ και της δικής σας εμπειρίας από αρκετές σεζόν στον Ολυμπιακό;

«Ναι, σίγουρα. Είναι μια σπουδαία ιστορία. Έχουν υπάρξει πολλές συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μαρσέιγ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ειδικά στο Champions League. Για μένα, αυτοί είναι οι δύο σύλλογοι που έχουν σημαδέψει περισσότερο την καριέρα μου. Η Μαρσέιγ, φυσικά, ακόμη περισσότερο. Και πιο πρόσφατα, υπήρξε ο Ολυμπιακός. Από τότε, ζω στην Ελλάδα και έχω μια πολύ στενή σχέση με τον πρόεδρο και όλους στο διοικητικό συμβούλιο. Οπότε είναι ένας ξεχωριστός αγώνας για μένα, προφανώς»

-Πέρα από το κύρος του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει μια πραγματική κουλτούρα Κυπέλλου Ευρώπης. Ακόμα και χωρίς απαραίτητα να έχει παίκτες που είναι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό, το να αντιμετωπίσεις αυτήν την ομάδα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι πάντα δύσκολο;

«Ναι, είναι περίπλοκο. Πρώτον, επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση γύρω από τον σύλλογο. Για μένα, οι δύο ομάδες είναι αρκετά παρόμοιες από αυτή την άποψη. Στον Ολυμπιακό, πρέπει πάντα να είσαι πρωταθλητής και να παίζεις στο Champions League. Έχουν αποκτήσει πολλή εμπειρία τα τελευταία χρόνια, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League. Πρόσφατα κέρδισαν επίσης το Europa Conference League. Έτσι, είναι ένας σύλλογος προετοιμασμένος για αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουν επίσης έμπειρους παίκτες, ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς δεν είναι πολύ γνωστοί».

-Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας του Ολυμπιακού;

«Είχαν μια δύσκολη σεζόν πέρυσι, και ήταν επίσης περίπλοκη στην αρχή της φετινής σεζόν, καθώς δεν κατάφεραν να προκριθούν στο Champions League. Αλλά εξακολουθούν να είναι μια δυνατή ομάδα. Και νομίζω ότι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Να είστε προσεκτικοί, θα ενισχυθούν τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα που βλέπουμε τώρα δεν θα είναι καθόλου η ίδια».

-Το πρόγραμμα δεν είναι ακόμη γνωστό. Θα προτιμούσατε να δείτε την Ολιμπίκ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην αρχή της διοργάνωσης ή προς το τέλος;

«Νομίζω ότι η Μαρσέιγ έχει ό,τι χρειάζεται για να δυσκολέψει αυτή την ομάδα. Γιατί ακόμα και όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, όταν αναφέρεις τη Μαρσέιγ στους παίκτες, σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Μπορεί να είναι λίγο διστακτικοί. Θυμάμαι τον αγώνα μας, όπου ήρθαμε ισόπαλοι 2-2, νομίζω (ΣΣ η Μαρσέϊγ είχε νικήσει 2-1). Ήταν κατά τη διάρκεια της περιόδου Covid, και ήμασταν αρκετά τυχεροί που μπορέσαμε να παίξουμε σε ένα άδειο γήπεδο. Δεν μπόρεσα να παίξω επειδή ήμουν τραυματίας. Νομίζω ότι το να τους αντιμετωπίσουμε αμέσως θα μπορούσε να είναι αρκετά καλό για τη Μαρσέιγ».

-Πολλοί οπαδοί της Μασσαλίας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Μπορούμε να ελπίζουμε να σε δούμε στο Βελοντρόμ για αυτή την επανένωση μεταξύ δύο συλλόγων που σήμαιναν πολλά για εσένα στην καριέρα σου;

«Θα έρθω να δω τον αγώνα αν μπορέσω. Δεν είμαι πολύ μακριά, μιάμιση ώρα από τη Μάλτα. Οπότε ναι, αν μπορέσω, θα έρθω με χαρά να παρακολουθήσω αυτόν τον αγώνα»

Άσχετο: Τελικά ο Ντοντό δεν ήρθε χθες το βράδυ, όπως είχα πει. Το χρεώνομαι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Από την Ιταλία (Gianluca Di Marzio) προέκυψε πριν από λίγο η πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε προσφορά στην Τζένοα για τον Φρέντρουπ, αλλά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ιταλικού συλλόγου. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι η πρόταση του Ολυμπιακού (8+2 εκ. Ευρώ μπόνους) βρίσκει σύμφωνη την Τζένοα, με τη διαφορά ότι ο 25χρονος Δανός λέει ότι δεν είναι προτεραιότητα του το ελληνικό πρωτάθλημα.

Κάτι τέτοιο έχει πει κι ένας συμπατριώτης του, ο 30χρονος κεντρικός χαφ Γένσεν της Μπρέντφορντ, για τον οποίο έχουν ψαχτεί τόσο ο Ολυμπιακός, όσο κι ο Παναθηναϊκός. Ας περιμένουμε το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που θα δώσει όλες τις απαντήσεις.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔