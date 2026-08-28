Την περίπτωση του Μουχαμαντού Σαρ εξετάζει ο Ηρακλής, σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιεύματα.

Την ενίσχυσή του κάτω από τα δοκάρια ψάχνει ο Ηρακλής, με τον Μουχαμαντού Σαρ να βρίσκεται στα «ραντάρ» του Γηραιού, σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιεύματα.

Πιο συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του «TuttoMercato», ο 29χρονος Σενεγαλέζος γκολκίπερ έχει απασχολήσει του Κυανόλευκους, καθώς αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σαρ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Σπέτσια, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές. Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Πράτο, Καραρέζε, Άλμα Γιουβέντους Φάνο, Άσκολι και Κρεμονέζε. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Ηρακλής έχει ήδη τρεις τερματοφύλακες στο ρόστερ του, τους Γιώργο Αθανασιάδη, Παναγιώτη Τσιντώτα και Γιώργο Καρακασίδη, οι οποίοι αποκτήθηκαν όλοι στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

