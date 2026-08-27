Άρης: Σε συζητήσεις για τον 21χρονο χαφ Αλεξάντρ Ζαουί της Μπαστιά
Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση επένδυσης, εφόσον ασφαλώς ολοκληρωθεί, καθώς ο κεντρικός μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού δεν μετρά περισσότερα από έναν χρόνο επαγγελματικής καριέρας. Προέχεται από την ακαδημία ποδοσφαίρου «Jean Marc Juillou» και το καλοκαίρι του 2025 η Μπαστιά τον απέκτησε και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.
Αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, έπαιξε σε 38 παιχνίδια με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Φέτος μέτρησε δύο συμμετοχές στην 3η κατηγορία της Γαλλίας, έπειτα από τον υποβιβασμό της Μπαστιά. Ο Αλεξάντρ Ζαουί αγωνίζεται τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα, κυρίως όμως στον άξονα ως επιτελικός μέσος.
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