Μουκουντί: «Η Αλ Αχλί ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ», γράφουν στο Καμερούν

Μουκουντί: «Η Αλ Αχλί ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ», γράφουν στο Καμερούν

Βασίλης Μπαλατσός
Μουκουντί: «Η Αλ Αχλί ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ», γράφουν στο Καμερούν

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Καμερούν η Αλ Αχλί σκοπεύει να κάνει πρόταση στην ΑΕΚ για τον Αρόλντ Μουκουντί.

Ο Αρόλντ Μουκουντί για ακόμα μια σεζόν εκκινεί ως βασικός πυλώνας στην άμυνα της ΑΕΚ και στην πατρίδα του υποστηρίζουν πως σύντομα οι πρωταθλητές θα δεχτούν πρόταση γι' αυτόν.

Σύμφωνα με το «237foot», η Αλ Αχλί ετοιμάζει προσφορά για τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό. Το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως ο θηριώδης στόπερ δεν έχει πρόθεση να πάει στο Κατάρ και είναι προσηλωμένος στον στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

O Μουκουντί αγωνίζεται στην ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, έχοντας κατακτήσει σε αυτό το διάστημα δύο πρωταθλήματα, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029.

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