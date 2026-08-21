Μουκουντί: «Η Αλ Αχλί ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ», γράφουν στο Καμερούν
Ο Αρόλντ Μουκουντί για ακόμα μια σεζόν εκκινεί ως βασικός πυλώνας στην άμυνα της ΑΕΚ και στην πατρίδα του υποστηρίζουν πως σύντομα οι πρωταθλητές θα δεχτούν πρόταση γι' αυτόν.
Σύμφωνα με το «237foot», η Αλ Αχλί ετοιμάζει προσφορά για τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό. Το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως ο θηριώδης στόπερ δεν έχει πρόθεση να πάει στο Κατάρ και είναι προσηλωμένος στον στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.
O Μουκουντί αγωνίζεται στην ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, έχοντας κατακτήσει σε αυτό το διάστημα δύο πρωταθλήματα, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029.
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🔴 Capitaine de l’AEK Athènes, Moukoudi a un gros courtisan au Qatar ! ⬇️🤯🇨🇲https://t.co/JGUi5sNX3q— MC_Foot (@MCFoot237) August 21, 2026
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