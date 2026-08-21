Λυκογιάννης: «Ήρθα στην ΑΕΚ για να κατακτήσουμε τίτλους - Περήφανος που φοράω αυτή τη φανέλα»

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτη της ΑΕΚ, κατά την παρουσίαση του στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Πέμπτης (20/08) ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος επέστρεψε στην Έλλαδα μετά από 11 χρόνια καριέρας σε Αυστρία και Ιταλία.

Ο 33χρόνος μπακ, ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Μπολόνια, υπέγραψε με την Ένωση για τα επόμενα δύο χρόνια και θα πλαισιώσει τον Σταύρο Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του από τους πρωταθλητές Ελλάδας, ο Λυκογιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας μέσω του AEK TV, τονίζοντας το πόσο χαρούμενος νιώθει για αυτό το νέο ξεκίνημα της καριέρας του.

«Είμαι πολύ περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ, ανυπομονώ να γνωρίσω τους καινούριους μου συμπαίκτες και να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας στο ωραιότερο στάδιο της Ελλάδας.

Οι στόχοι είναι πολύ μεγάλοι. Ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα και να κατακτήσουμε τίτλους μαζί. Δεν βλέπω την ώρα να σας γνωρίσω. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα και εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Πάμε Αεκάρα!», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα οπισθοφύλακα.