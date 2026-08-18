Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε για τελευταία φορά στη Νέα Μεσημβρία και αποχαιρέτησε τους παίκτες και τα μέλη της ομάδας του ΠΑΟΚ πριν αναχωρήσει για Ντόρτμουντ.

Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε σήμερα το πρωί (18/8)ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του κι όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ, πριν την έναρξη της προπόνησής τους και την αναχώρησή του για το Ντόρτμουντ.

Το σημερινό πρόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά περιελάμβανε εξάσκηση σε διαφορετικούς τομείς του παιχνιδιού. Ξεκίνησε με rondo, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λίσι, ο Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό, πραγματοποιώντας τρέξιμο στο γήπεδο. Τέλος, ο Τάχα Άλι ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος μαζί με την ομάδα.

Την Τετάρτη (19.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία.