Ρούμπεν Πάρντο: «Στον Άρη ήρθε μια στιγμή που κάποιος αποφάσισε ότι δεν θα έπαιζα πια στην ομάδα»

Ο Ρούμπεν Πάρντο σε πρόσφατη συνέντευξη του στην Ισπανία, αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε στη Θεσσαλονική ως παίκτης του Άρη.

Ο Ρούμπεν Πάρντο, ο οποίος στα 33 του συνεχίζει να αγωνίζεται, υπέγραψε με την Κρασάβα Ύψωνα στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Με αφορμή τη μεταγραφή του, ο πρώην μέσος του Άρη παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «Marca» όπου μίλησε, εκτός των άλλων, για τα χρόνια που πέρασε στη Θεσσαλονική και αποκάλυψε πως δεν έπαιζε πολύ στην ομάδα, εξαιτίας κάποιων εξωτερικών παραγόντων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «Ήμουν συνεχώς παρακινημένος, πολύ πρόθυμος. Αλλά ήρθε μια στιγμή που κάποιος στην ομάδα αποφάσισε ότι δεν θα έπαιζα πια».

Παράλληλα σημείωσε πως του άρεσε πάρα πολύ η ζωή στη Θεσσαλονική και πως αυτά που κρατάει από τη θητεία του στον Άρη είναι τα εξαιρετικά λόγια που του είπε ο τότε προπονητής του, Άκης Μάντζιος, άλλα και οι φίλοι που έκανε μέσα στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πάρντο:

Πώς ήταν η περίοδος που περάσατε στον Άρη Θεσσαλονίκης;

«Το αντιμετώπισα με μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι αλήθεια ότι δεν έπαιξα πολύ λόγω εξωτερικών προβλημάτων, όχι δικών μου. Πήγαινα στην προπόνηση, ήμουν συνεχώς παρακινημένος, πολύ πρόθυμος. Αλλά ήρθε μια στιγμή που κάποιος στην ομάδα αποφάσισε ότι δεν θα έπαιζα πια. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασα έναν χρόνο χωρίς να παίξω, έναν χρόνο με πολλά προβλήματα με απλήρωτους μισθούς... ένα από αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και στο τέλος, κατέληξα να παίξω. Είναι αλήθεια ότι η πόλη ήταν εντυπωσιακή, η ζωή ήταν εντυπωσιακή τόσο για μένα όσο και για την οικογένειά μου. Αλλά πρέπει επίσης να πω ότι εκείνες ήταν δύσκολες στιγμές με την έννοια του να μην παίζω, χωρίς λόγο».

Πώς βιώσατε εκείνες τις στιγμές;

«Ο προπονητής μού είπε ότι φαινόμουν υπέροχος. Έλεγε, «Αλλά δεν μπορώ», και αυτό ήταν όλο. Ξέρεις λοιπόν από πού προήλθαν όλα αυτά. Έκανα πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη, και αυτό θα πάρω από αυτό».