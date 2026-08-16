Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του κάθε σκέψη για την απρόσμενη μεταγραφή Κωνσταντέλια και αναρωτιέται για το timing και την επόμενη μέρα

Αν υπήρχε άνθρωπος με μυαλό και λογική που δεν περίμενε τον χαμό μετά την ξαφνική και με πρεμούρα πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, τότε αλήθεια πρέπει να θεωρείται εξωγήινος…

Ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ με όσα έχει προσφέρει εντός και εκτός γηπέδων ΔΕΝ έχει τιμή. Αυτό που έχει ο Ντέλιας, το ταλέντο του, το χαμόγελό του και ο τρόπος που χαίρεται το παιχνίδι, ΔΕΝ πωλείται γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με χρηματικό ποσό. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ΜΟΝΟΣ του ΠΑΟΚτσάκια σε όλη την Ελλάδα, ήταν το πρότυπο όλων σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και όχι μόνο και αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Ο Ντέλιας ήταν και είναι η περηφάνια του ΠΑΟΚτσή! Ποιος δεν τον καταλαβαίνει;

Η παραπάνω είναι μία ρομαντική προσέγγιση σε καιρούς που τα πάντα αγοράζονται και πωλούνται; Για όσους αποδέχονται κάτι τέτοιο, το πάμε παρακάτω: Όποια διαφορά κι αν έχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αποτελεί ντροπή να πωλείται 40 εκατομμύρια ο Κωστούλας με μισή καλή χρονιά και… ούτε 30 ο καλύτερος και πιο ξεχωριστός παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και 3-4 χρόνια. Και όλα αυτά με απίστευτη βιασύνη μπας και δεν προλάβουμε! Είναι σοκαριστικό…

Ο ΠΑΟΚ έβαλε ΤΟ αυτογκόλ. Ο Σαββίδης έχει την ευθύνη για κάθε μεγάλο γεγονός στον ΠΑΟΚ και δε με νοιάζει ποιος συμμετείχε, ποιος ήξερε και ποιος διαπραγματεύτηκε, ποιος εισηγήθηκε, ποιος έδρασε εν κρυπτώ και ποιος τώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη να «λουστεί» τα παρεπόμενα ή ποιος θα εξαφανιστεί…. Στο χειρότερο timing πωλείται ο αγαπημένος της εξέδρας, ο πολυτιμότερος της ομάδας, με ποσό που ΔΕΝ λέει ΤΙΠΟΤΑ. Σε timing που ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τεράστια κρίση!! Γιατί;

- Πώς είναι δυνατόν σε τέτοιο κλίμα αμφισβήτησης και εσωστρέφειας να βάζεις τον ΠΑΟΚ σε ακόμη μεγαλύτερη περιπέτεια;

- Πώς είναι δυνατόν στη χρονιά που διώχνεις τον Λουτσέσκου και παίρνεις τέτοιο ρίσκο, να προχωράς και σε αυτή την απίστευτη απόφαση;

- Πώς και γιατί πωλείται ο σημαντικότερος παίκτης και δημιουργείται τέτοιο πολεμικό κλίμα λίγες μέρες πριν τα ματς της χρονιάς με την ομάδα να έχει και τόσες άλλες -γνωστές- απουσίες;

- Γιατί βιάζεστε; Ο παίκτης μπήκε ξημερώματα στο αεροπλάνο ΧΩΡΙΣ να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία των ομάδων!!! Πώς είναι δυνατόν να περιμένει δύο ώρες μέσα στο αεροπλάνο για να πάρει το πράσινο φως από τις διαπραγματεύσεις που ακόμη εξελίσσονταν; Διαπραγματεύσεις που ακόμη συνεχίζονται(!) ακόμη και για έμψυχα ανταλλάγματα.

- Γιατί δεν λογαριάζονται όλες οι συνέπειες και γρήγορα-γρήγορα λέτε ναι στο πρώτο ενδιαφέρον; Τρεις μήνες διαπραγματεύονταν ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, γιατί μέσα σε τρεις μέρες δίνει τον Κωνσταντέλια; Ο ΠΑΟΚ των ρεκόρ σε χρόνους διαπραγμάτευσης όταν είναι να αγοράσει, έκανε αδιανόητο σπριντ για να πουλήσει τον καλύτερό του παίκτη!

- Έχετε μήπως αντικαταστάτη; Υπήρξε κάτι οργανωμένο για να αντιμετωπίσει η ομάδα ομαλά μία τέτοια τεράστια απώλεια; Πώς γίνεται ρε συ ΠΑΟΚ τέλη Αυγούστου οι μεταγραφικές ανάγκες και εκκρεμότητες αντί να μειώνονται να έχουν αυξηθεί τόσο πολύ;



Ο Κωνσταντέλιας είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ΔΕΝ ήθελε να φύγει. Είναι δεδομένο! Η γέννηση του δεύτερου παιδιού τόνωσε την σκέψη αυτή. Τώρα κάτι έγινε ξαφνικά και το είδε διαφορετικά! Η προσέγγιση των Γερμανών η οποία παρεμπιπτόντως δεν διήρκησε πολλές μέρες; Τα τρία εκατομμύρια το χρόνο; Το Champions League; Κάτι άλλο; Στον κόσμο που έτρεχε -και στην Γερμανία- να τον προλάβει, έλεγε ότι το ήθελε και δεν πιέστηκε!

Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί! Το γεγονός αλλά και αυτός ο αιφνιδιασμός, βάζει σε σκέψεις. Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο του, στην ομάδα; Γιατί να νιώθουν προδομένοι άνθρωποι που στήριξαν τον ΠΑΟΚ και τον ιδιοκτήτη στα δύσκολα; Ποιος ο λόγος να βρίσκονται στα χαμένα οι άνθρωποι της ομάδας, οι υπάλληλοι που πρέπει αύριο να πάνε στα γραφεία και να αντιμετωπίσουν τους εξοργισμένους οπαδούς χωρίς αυτοί να φταίνε σε κάτι;

Κάποια στιγμή αυτή η ποδοσφαιρική διάνοια θα έφευγε για το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έφευγε με ωραίο τρόπο, βάσει σχεδίου, σε σωστό timing για την ομάδα, όταν εκείνος θα το επεδίωκε και με ένα πολύ-πολύ μεγάλο ποσό για μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Όχι έτσι όμως… Σε τέτοια φάση, με την ομάδα να μένει τόσο ξεκρέμαστη πριν τα ματς της χρονιάς σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ ως Σύλλογος θα βιώσει τέτοια κρίση!

Η απόφαση για πώληση του Κωνσταντέλια ΔΕΝ στέκει! Ο τρόπος και το πώς απαξιώνεται η ομάδα του ΠΑΟΚ τέσσερις μέρες πριν το ματς της χρονιάς, το γεγονός ότι συνειδητά δημιουργείται τέτοια κρίση, προκαλεί θυμό!

Γιατί;