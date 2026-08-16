Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και τον Ιβάν Σαββίδη, που πρέπει ν' αποφασίσει τι θέλει.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετακομίζει στο Ντόρτμουντ. Αλήθεια μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει;

Αυτόν τον μάγο τον απόλαυσαν οι οπαδοί του Δικεφάλου και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Θα ήταν πραγματικά κρίμα να μείνει αυτό το παιδί στα στενά ελληνικά όρια. Η Ντόρτμουντ παίζει συνέχεια στο Champions League, πάντα σε γεμάτο γήπεδο και κυρίως είναι το σκαλί για το Έβερεστ του ποδοσφαίρου. Για όλες της πρώτης κατηγορίας ευρωπαϊκές ομάδες. Όταν οι Βεστφαλοί δίνουν 30 εκατομμύρια ευρώ είναι γιατί πιστεύουν ότι θα πάρουν τα διπλάσια στο μέλλον. Στα 23 του ο μάγος του ΠΑΟΚ ασφαλώς και μπορεί να τα φέρει στους Γερμανούς. Θα τα φέρει ή θα σταθεί στη Ντόρτμουντ; Θα το δείξει η πορεία.

Παίκτες σαν τον Ντέλια πάντως τους κρατάς μόνο αν το θέλουν οι ίδιοι. Αν, όπως έπραξε με την Εθνική, βγει και πει ότι δεν το κουνάει από τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα. Έλληνα ποδοσφαιριστή που θέλει να φύγει κι όταν φέρνει στο ταμείο κοντά στα 30 εκατομμύρια πώς να τον κρατήσει ελληνικός σύλλογος;

Ο Κωνσταντέλιας, λοιπόν, δεν έγινε.. Χατζηπαναγής, δεν έγινε.. Σαραβάκος. Ένας άλλος μεγάλος παίκτης της εποχής εκείνης, ο Αναστόπουλος έκανε το βήμα στο εξωτερικό. Δεν πέτυχε, αλλά το δοκίμασε. Σ' αυτές τις εποχές, όμως, ό,τι κι αν θέλει η ομάδα, ο αγνός, ο ρομαντικός οπαδός, υπερτερεί η απόφαση του ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντέλιας είναι ό,τι καλύτερο έβγαλε η χώρα εδώ και 30 χρόνια. Ένα άλλο στυλ ποδοσφαιριστή. Με το χαμόγελο έδειχνε ν' απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Δεν φαινόταν πίεση στο πρόσωπό του. Είναι σημαντικό αυτούς τους παίκτες να τους έχεις ευχαριστημένους. Ο ΠΑΟΚ τον είχε οικονομικά, του είχε δώσει το ελεύθερο, τον στήριζε παντού. Μέχρι εδώ μπορούσε να τον κρατήσει. Ούτε οικονομικά, αφού θα πάρει 3 και πλέον εκατομμύρια τον χρόνο στη Γερμανία, ούτε και αγωνιστικά, από τη στιγμή που η Ντόρτμουντ παίζει στο κορυφαίο επίπεδο μπορούσε να κάνει κάτι.

Ο οπαδός του ΠΑΟΚ μπορεί αυτά να μην τα σκέφτεται. Όποιος είναι ρεαλιστής ωστόσο, ξέρει ότι μέχρι εδώ πήγαινε. Άλλοι μπορεί να σκέφτονται ότι θα έχουν σε τοπ επίπεδο έναν παίκτη που βγήκε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ κι έναν άλλο δίπλα του, τον Καρέτσα που είναι ΠΑΟΚ. Και να παίζουν αντίπαλοι στο Champions League, με Τζόλη και Κουλιεράκη! Ήταν δυνατόν να τους κρατήσει όλους αυτούς ο ΠΑΟΚ; Όχι, τόσο απλά.

Εδώ μπαίνει, όμως, στην εξίσωση ο Ιβάν Σαββίδης. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ που εδώ και χρόνια δεν τον βλέπει συχνά ο κόσμος και κυρίως δεν ακούει ζωντανά κι όχι με δελτία Τύπου τις θέσεις του, δεν μπορεί να μην νιώθει τι θ' ακολουθήσει... Με απομάκρυνση του πιο επιτυχημένου τεχνικού στην ιστορία, του Ράζβαν Λουτσέσκου, έπειτα από χαμένο κύπελλο κι αποκλεισμό στο Europa League.

Για τον Λουτσέσκου αναφέραμε την περίοδο του διαζυγίου ότι δεν ήταν απλό να μείνει, διότι κι ο ίδιος έκανε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν τεράστια λάθη.

Το πρόβλημα για τον Σαββίδη, όμως, είναι το παρελθόν και τι έπραξε σε ανάλογες πωλήσεις. Έφευγαν Γιαννούλης και Τζόλης κι έρχονταν οι δανεικοί Σίντκλεϊ και Μιτρίτσα. Έφευγε πριν την Κρασνοντάρ ο φορ Άκπομ και η ομάδα έχασε πολλές πιθανότητες να πετύχει επιτέλους τον στόχο των ομίλων του Champions League.

Όταν πουλήθηκε ο Κουλιεράκης ήρθε ο Κόλεϊ που τώρα είναι κάπου στην αραβική χερσόνησο, ο Λόβρεν στη δύση της καριέρας του και είδαν όλοι τι έδωσε και αργότερα δανεικός ο Βιετέσκα. Και στα χαφ ο Μπακαγιόκο...

Ο οπαδός του ΠΑΟΚ κι οποιασδήποτε ομάδας αν έβλεπε όλα αυτά, γιατί να χαρεί με μία πώληση; Καταρχάς, τα χρήματα δεν θα μπουν στην τσέπη του κι έχει πλάκα όταν ένας οπαδός λέει "πήραμε τόσα και δώσαμε τόσα για έναν παίκτη" και δεύτερον είδε πως... αξιοποιήθηκαν τα προηγούμενα εκατομμύρια.

Η αποθέωση από την οργή δεν απέχει πολύ

Ο Σαββίδης με τα χρήματα και τις κινήσεις του έκανε τον ΠΑΟΚ μόνιμο διεκδικητή του τίτλου και θα είναι αχαριστία να μην το αναγνωρίζει κανείς. Επένδυσε στην Ακαδημία, έβγαλε φοβερά ταλέντα. Αλλά και οι Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης διαπίστωσαν ότι η αποθέωση από την οργή του κόσμου δεν απέχουν πολύ.

Το μεγαλύτερο λάθος του Σαββίδη είναι ότι άφηνε ή έβαζε αν προτιμάτε, άλλους να μιλάνε γι' αυτόν. Όταν θες στήριξη κι ενότητα πρέπει να βγεις μπροστά και να κοιτάς στα μάτια τον κόσμο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κόσμος κάθε ομάδας δεν έχει πάντα δίκιο. Αλλά λειτουργεί με το συναίσθημα κι όταν γι' αυτό αδιαφορεί ένας μεγαλομέτοχος, τότε τα πράγματα ζορίζουν.

Το επόμενο μεγάλο λάθος του Σαββίδη και ασφαλώς δεν είναι μόνο δική του ευθύνη, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω σε υποδομές. Γήπεδο και προπονητικό δηλαδή. Δεν γίνεται να έχεις απαίτηση να βάλει κάποιος, για παράδειγμα,150 εκατομμύρια από την τσέπη του για να κάνει γήπεδο εντός συνόρων με όσα έχουμε δει. Γιατί εκτός αυτό γίνεται, με ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά σε περιβάλλοντα που ευνοούν τις επενδύσεις. Ακόμα κι αυτό δεν το επικοινώνησε. Με την έλευση Μυστακίδη και την πρόθεση να φτιάξει τη Νέα Τούμπα, είδαν όλοι τι ακολούθησε.

Ο Κωνσταντέλιας, όπως και να έχει, φεύγει. Ήταν μοιραίο αφού το ήθελε κι ο ίδιος. Τώρα δεν γνωρίζουμε πόσο μοιραία μπορεί να είναι αυτή η - αναπόφευκτη επαναλαμβάνουμε - πώληση για τον Ιβάν Σαββίδη...

Ο ΠΑΟΚ, όπως λένε τα υψηλά στελέχη της ΠΑΕ, έχει μπει σε μια νέα εποχή. Αλλά ποια εποχή είναι αυτή;

Υγ.: Ένας ρεαλιστής φίλος του ΠΑΟΚ ενδεχομένως ν' αντέξει την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτό που δεν θα μπορέσει να αντέξει, είναι κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή, να τον δει με άλλη ελληνική φανέλα.