Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για την ύψιστη ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει η ΑΕΚ μπροστά της και την πίεση που ασκεί ο Νίκολιτς για να αντιληφθούν άπαντες τι διακυβεύεται.

Η φετινή ευρωπαϊκή αφετηρία βρίσκει την ΑΕΚ σε πολύ καλύτερο σημείο. Η περυσινή σεζόν της έδωσε 17.500 βαθμούς (ρεκόρ πενταετίας), συγκομιδή που την ανέβασε στη 84η θέση του club ranking της UEFA (24.000 συνολικά) και δημιούργησε μια σημαντική βάση για τη συνέχεια. Η συγκεκριμένη συγκομιδή αποκτά ιδιαίτερη αξία για έναν σύλλογο που θέλει να επαναφέρει και να διατηρήσει την ευρωπαϊκή παρουσία του σε σταθερό επίπεδο. Η ΑΕΚ έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει πάνω στην περυσινή δουλειά και να αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά στο ranking, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για τις επόμενες ευρωπαϊκές συμμετοχές της.

Η πρόκριση στη League Phase του Champions League, εφόσον επιτευχθεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη βάση. Η UEFA θα την ανταμείψει με μπόνους 6.000 βαθμών για την πρόκριση, ενώ από την πενταετή περίοδο υπολογισμού θα είναι προς αποχώρηση με την έναρξη της επόμενης σεζόν, η περίοδος 2022-23 της μηδενικής συγκομιδής βαθμών.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις δημιουργούν μια ευνοϊκότερη αφετηρία για την ΑΕΚ και αυξάνουν την αξία κάθε βαθμού που θα καταφέρει να συγκεντρώσει φέτος. Το Champions League, βέβαια, απαιτεί υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Η League Phase θα φέρει απέναντι στην ΑΕΚ ομάδες με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, ικανότητες που κατά περίπτωση τρομάζουν και για κάθε βαθμό θα απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια.



Η παρουσία της Πάφου η οποία συγκέντρωσε 7.000 βαθμούς, δείχνει ότι μια ομάδα χαμηλότερου βεληνεκούς μπορεί να δημιουργήσει αξιόλογη συγκομιδή μέσα σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, αρκεί να έχει ξεκάθαρο πλάνο και συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες ιδέες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Για την ΑΕΚ, η πρόκριση στα αστέρια αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο. Από εκεί και πέρα, κάθε αποτέλεσμα θα έχει διπλή σημασία: θα μετρά για την πορεία της συγκεκριμένης σεζόν και θα προσθέτει αξία στη βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν οι επόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες της.

Ο Νίκολιτς ανεβάζει καθημερινά τον πήχη

Σε αυτή τη διαδικασία ο Μάρκο Νίκολιτς έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο. Θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις, ένταση και σταθερή πνευματική ετοιμότητα. Ο Σέρβος τεχνικός έχει καταλάβει ότι η κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος πρέπει να λειτουργήσει ως βάση αυτοπεποίθησης και ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Γι' αυτό και από την πρώτη ημέρα ζητά από τους ποδοσφαιριστές του απόλυτη συγκέντρωση στην επόμενη αποστολή. Οι παρεμβάσεις του για τη χαλάρωση ορισμένων παικτών και για όσους συνεχίζουν να πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα αποτυπώνουν αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία. Ο Νίκολιτς θέλει οι ποδοσφαιριστές του να αντιλαμβάνονται ότι κάθε νέα σεζόν δημιουργεί καινούργιες απαιτήσεις.

Η νοοτροπία που χτίζει, ξεκινά από την καθημερινότητα. Από την ένταση της προπόνησης, την πειθαρχία, τη συγκέντρωση και την αντίδραση σε κάθε αγωνιστική κατάσταση. Θέλει μια ομάδα που θα διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα.

Αυτή η λογική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια σεζόν με υψηλούς στόχους και μεγάλο αριθμό αγώνων. Η διάρκεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτή απαιτεί πνευματική ετοιμότητα. Κάθε προπόνηση πρέπει να υπηρετεί τη βελτίωση και κάθε παιχνίδι να προσθέτει εμπειρία στην ομάδα.

Ο Νίκολιτς δουλεύει πάνω στη δημιουργία χαρακτήρα. Θέλει ποδοσφαιριστές που θα αναλαμβάνουν ευθύνες, θα αντέχουν την πίεση και θα αντιλαμβάνονται καθημερινά το βάρος της φανέλας που φορούν. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια σεζόν με ξεκάθαρη κατεύθυνση. Η επιστροφή στο Champions League αποτελεί τον μεγάλο άμεσο στόχο και η δημιουργία μιας σταθερής ευρωπαϊκής παρουσίας αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα.

Η περσινή συγκομιδή των 17.500 βαθμών έδωσε στην ΑΕΚ μια σημαντική βάση. Το μπόνους των 6.000 βαθμών και η αλλαγή της πενταετούς βάσης μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της. Ο Νίκολιτς, από την πλευρά του, δουλεύει ώστε η ομάδα να έχει την πνευματική και αγωνιστική συνέπεια που απαιτεί αυτό το επόμενο βήμα.

Η ΑΕΚ έχει πλέον τη βάση, τον στόχο και έναν προπονητή που καθημερινά ανεβάζει τον πήχη. Το επόμενο κεφάλαιο είναι η εξέλιξη όλων αυτών σε μια σταθερή -εντός κι εκτός των τειχών- πορεία.

