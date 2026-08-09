Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό που αφήνει μία δυνατή αγωνιστική παρακαταθήκη στον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μασούρας. Σε ουκ ολίγες περιπτώσεις ένας εύκολος στόχος από αρκετό κόσμο στο διάστημα της θητείας του στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και αρκετές περιστάσεις όπου ότι και να γινόταν... έφταιγε για όλα εκείνος. Είναι βλέπετε πιο εύκολο για έναν φίλαθλο να ρίξει τα όποια... βέλη του σε έναν Έλληνα παίκτη από τον Ποντένσε πχ.

Τώρα στα 32 του χρόνια ο Έλληνας διεθνής και άλλοτε εκ των αρχηγών των Πειραιωτών θα ξαναπαίξει στο εξωτερικό παίρνοντας δικαίως ένα πολύ καλό συμβόλαιο στη NEOM SC. Το άξιζε με βάση την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Και μαζί με αυτό ήρθε και ένα τέλος εποχής για αυτόν σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Είναι ο Μασούρας που συνέχισε το σερί των πολύ καλών προσθηκών από τον Πανιώνιο. Ο παίκτης που πήρε Conference, 3 Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο στον Ολυμπιακό. Ο Μασούρας που έδωσε ότι είχε και δεν είχε στον σύλλογο. Ένας πιστός στρατιώτης του.

Και βέβαια ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων πλάγιων επιθετικών που έχουν περάσει από τους Ερυθρόλευκους. Έχοντας προσφέρει με γκολ, ασίστ, παλικαρίσιο πρέσινγκ και ατέλειωτα χιλιόμετρα.

Έχοντας βάλει 57 γκολ σε 279 αγώνες στους Πειραιώτες και έχοντας και 32 ασίστ. Ναι δεν ήταν ο τέλειος παίκτης. Ναι δεν ήταν ποτέ ο απόλυτος σούπερ σταρ. Ναι υπήρξαν και περίοδοι επιθετικής ασυνέπειας. Ωστόσο ο χαρακτήρας, το πάθος, ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η προσφορά αυτού του παιδιού όμως δεν αμφισβητούνται και δεν γίνεται να αμφισβητηθούν ποτέ.

Ο περισσότερος κόσμος θα την αναγνωρίσει την αξία του «Μάσου» εάν δεν το έκανε ήδη

Από τη μία υπήρξε ο κόσμος που τα έβαλε κατά καιρούς με τον Έλληνα διεθνή κυνηγό. Υπήρχε όμως και υπάρχει και ο κόσμος - ο περισσότερος θεωρώ - που εάν δεν αναγνώρισε την αξία και την προσφορά του στον Ολυμπιακό θα το κάνει λίαν συντόμως.

Ο Γιώργος πήρε την απόφασή του να ξενιτευθεί ξανά σε ένα γνώριμο για αυτόν περιβάλλον μετά την παρουσία του στην Αλ Καλίτζ (στη Σαουδική Αραβία). Αφήνει πίσω του μία σημαντική παρακαταθήκη με σπουδαία γκολ στην Ευρώπη (όπως τα 2 γκολ και τη 1 ασίτ με τη Φενέρ στο 0-3 ή την ασίστ του στην πρόκριση - έπος απέναντι στην Άρσεναλ), σε ντέρμπι αλλά και γενικότερα μία συνεισφορά που αξίζει να την θυμόμαστε όλοι μας.

Εμείς από την πλευρά μας να του ευχηθούμε τα καλύτερα για την συνέχειά του γιατί το δικαιούται. Και γιατί ήταν και παραμένει από αυτά τα σπάνα παιδιά με έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Και φυσικά αξίζει να θυμηθείτε το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για το Ευρωπαϊκό και την κατάθεση ψυχής του Γιώργου εκείνη τη χρονιά αλλά και όλα όσα είχε πει νωρίτερα.