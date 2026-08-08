ΑΕΚ: Μεσίστια η σημαία στη Νέα Φιλαδέλφεια στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη
Όπως είχε ανακοινώσει η ΑΕΚ το φιλικό με την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια.
Σε αυτό το πλαίσιο η τεράστια σημαία του Δικεφάλου που έχει τοποθετηθεί μπροστά από την Alllwyn Arena κυματίζει μεσίστια, ως φόρο τιμής.
Μεσίστια η σημαία της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ως φόρο τιμής στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη#aekfc pic.twitter.com/fblfshnyuSAugust 8, 2026
Επιπρόσθετα η μορφή του Μιχάλη είναι στα μάτριξ περιμετρικά του γηπέδου. Πριν τη σέντρα οι δυο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στην θύρα της Original, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους τόσο για τον Μιχάλη, όσο και για τον αδόκητο χαμό του Κώστα Λιάκκα, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα.
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