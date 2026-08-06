Ο Μιλάν Βιτάλις ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και έκανε την πρώτη του βόλτα στην Allwyn Arena φορώντας τον νέο του αριθμό.

Στην απόκτηση του Μιλάν Βιτάλις προχώρησε η ΑΕΚ καθώς ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ούγγρου χαφ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο ίδιος ξεναγήθηκε στην Allwyn Arena και πάτησε για πρώτη φορά το χορτάρι του γηπέδου της Ένωσης φορώντας τη φανέλα με το όνομα του αλλά και τον νέο του αριθμό.

Ο Βιτάλις επέλεξε τον αριθμό «27» και πήρε μία πρώτη γεύση από τον αγωνιστικό χώρο της Ένωσης.