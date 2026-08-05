Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την αποστολή που θα πάει στη Βοιωτία για το φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος για το νέο φιλικό «τεστ» του, καθώς την Πέμπτη (6/8, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Οι Αγρινιώτες θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά με αρκετές απουσίες.

Άλεξιτς, Λομπάτο, Κόγιτς και Εράκοβιτς ταλαιπωρούνται από κάποιες μικροενοχλήσεις και έμειναν εκτός ώστε να προφυλαχθούν. Χαρακτηριστικό πως εάν το ματς ήταν επίσημο τότε θα ήταν σε θέση να αγωνιστούν αλλά από τη στιγμή που είναι φιλικό δεν κρίθηκε σκόπιμο. Εξ αυτών ο τελευταίος θα χρειαστεί πιθανότατα λίγες μέρες παραπάνω για να φτάσε στο 100%.

Από εκεί και πέρα αναμενόμενα εκτός παραμένει ο Οπόκου, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε υποστεί διάστρεμμα.

Από εκεί και πέρα από τη στιγμή που το φιλικό με τη Μαρκό ματαιώθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του κλαμπ της Super League 2 το επόμενο παιχνίδι των Αγρινιωτών θα είναι στις 14 Αυγούστου, με αντίπαλο την Τρουά, στη Γαλλία.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αλμπάνης, Αποστολόπουλος, Μπάσι, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γερνάς, Χοτζάι, Γκράναθ, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σμυρλής, Στάγιτς, Ξενόπουλος.