Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πολύ καλό κλίμα που δημιουργείται στις τάξεις των ΠΑΟΚτσήδων μετά και την μεταγραφή Γιαννούλη και ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Άντερλεχτ.

Τα παιχνίδια και οι προκρίσεις πάνω από όλα! Για τον ΠΑΟΚ όμως ΚΑΙ αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο και πιο απαραίτητο από το θετικό κλίμα, την καλή αύρα στην Τούμπα και όχι μόνο…

Το ένα φέρνει το άλλο! Εννοείται ότι όσο ο ΠΑΟΚ κερδίζει όλα μα όλα θα είναι θετικά! Φυσικά και ΔΕΝ θα κερδίζει συνέχεια… Μέσα στο καλοκαίρι όμως και μέχρι να εξασφαλίσει Ευρώπη για τον χειμώνα, τα αποτελέσματα έχουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ αξία. Είναι το πιο κρίσιμο καλοκαίρι μετά την αλλαγή προπονητή και ενώ στη γωνία παραμονεύουν πολλοί και διάφοροι με άλλα σχέδια...

Σήμερα 5 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά γιατί έχει… κερδίσει και έτσι βρήκε ηρεμία να κάνει όπως ήθελε τις πρώτες σπουδαίες μεταγραφές του. Παρά το ότι στον τρίτο προκριματικό και ως ισχυρός παίζει με την Άντερλεχτχαχαχα (κωμικό γεγονός και κλήρωση) η ΠΑΟΚτσίδικη αύρα που θα κατακλύσει κι αύριο την Τούμπα θα στείλει το καλύτερο μήνυμα!

Καλή αύρα λόγω:

Της αντίδρασης που έχει δημιουργηθεί στο κλίμα διχασμού

Της πρώτης πρόκρισης

Του εκστασιασμένου Κωνσταντέλια

Της τελευταίας χρονιάς στην Τούμπα

Της μεταγραφάρας Γιαννούλη

Της μεταγραφάρας Λούσε

Της εξαιρετικής κίνησης με Σανταμαρία

Των πολύ καλών συμφωνιών-μεταγραφών για την απόκτηση Χατζηδιάκου και Άλι

Φθάσαμε στο σημείο να γράφουμε «μεταγραφές» εκεί που πληρώνονται ομάδες! Δηλαδή αυτή την περίοδο και μέχρι τώρα που ο Δικέφαλος έδωσε λεφτά (περίπου δέκα εκατομμύρια) σε ομάδες για τέσσερις παίκτες (θα δώσει και για φορ) έκανε καλές μεταγραφές και πέρσι όχι, αν και απέκτησε τον Ζαφείρη; Αστεία πράγματα και επιχειρήματα που φυσικά έναν και μόνο στόχο είχαν, αλλά δεν είναι της ώρας…

Για την ομάδα βέβαια εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πιο κομβικό στοιχείο, ΠΑΝΩ από τις μεταγραφές, είναι η ΔΟΥΛΕΙΑ του προπονητή και η διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων. Χρόνια το πιστεύω και το τονίζω. Άρα και φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή ομάδα επειδή ξόδεψε τόσα χρήματα και πήρε αυτούς τους παίκτες. Θα δούμε τι θα κάνει μετά από τρεις-τέσσερις μήνες όταν αποτυπωθεί σε διάρκεια και στο χορτάρι η ταυτότητα και η νοοτροπία του νέου συνόλου.

Μέχρι τότε πάνω από όλα είναι οι προκρίσεις τώρα που υπάρχουν… στιγμές παικτών και συγκυρίες και όχι έτοιμη ομάδα. Οι προκρίσεις φυσικά θα παίξουν ρόλο και στην αυτοπεποίθηση όλων όσων θα δουλέψουν για το νέο σύνολο. Για να έρθουν οι προκρίσεις η αύρα της Τούμπας θα έχει μεγάλη αξία και την περιμένουμε πώς και πώς αύριο στην πολύ δύσκολη και κρίσιμη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

* ΠΑΟΚ και Γιαννούλης εξέθεσαν όλους εκείνους που πίστεψαν ότι θα σπάσουν το δέσιμό τους και τη μεταξύ τους συμφωνία. Τον Ολυμπιακό πάνω από όλα που ακόμη περιμένει… Μεταγραφάρα για τον ΠΑΟΚ με παίκτη-εγγύηση και φυσικά ο Γιαννούλης μένει στην ιστορία για το πόσο πολύ πάλεψε να έρθει στην Τούμπα, με τρόπο που θυμίζει τον τεράστιο Βιεϊρίνια!

* Ο Τζόλης μεταγραφάρα! Ο Κουλιεράκης το ίδιο! Ο Γιαννούλης! Ο Καρέτσας! Ο Τζολάκης! Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες διεθνείς προοδεύουν! Η Εθνική Ελλάδας; Το μόνο που κατάφερε είναι να χάσει και τον Κωνσταντέλια!

* Μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ έχει υποχρέωση να μην κάνει λάθος στο φορ. Πάρα πολύ σημαντική κίνηση με τον ΠΑΟΚ να εντόπισε και άλλη λύση εκτός του Χοσέλου. Άλλη μία κίνηση θα γίνει στα χαφ με εξάρι. Είναι ανάγκη. Ο Μειτέ ξέρει… Ανοικτό παραμένει του νεαρού Γάλλου μπακ και φυσικά αργότερα δυνατός στόπερ. Έχει δρόμο ακόμη το ρόστερ.

* Άλλη μία καλή είδηση, από τις πιο σπουδαίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το νέο προπονητικό της. Τα γραφειοκρατικά είναι τόσα πολλά, αλλά όλα προχωρούν! Και ο ΠΑΟΚ σε 18-20 μήνες αφού ξεκινήσουν τα έργα τον προσεχή χειμώνα θα στεγάσει για πρώτη φορά όλες τις ομάδες του στα 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό και ένα μεγάλο 1000 θέσεων που θα κατασκευαστούν ανατολικά στους Ταγαράδες. Τελικά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά για το 2026-2026…