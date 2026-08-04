Ο Γιαννούλης γύρισε στον ΠΑΟΚ γιατί, στην πραγματικότητα, δεν έφυγε ποτέ…

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, έναν ποδοσφαιριστή έκανε όσα περνούσαν —και μερικά περισσότερα— από το χέρι του για να ξαναφορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Σχεδόν έξι χρόνια μετά την αναχώρησή του γι’ άλλες πολιτείες, ο δρόμος τον φέρνει ξανά στην Τούμπα.

H επιλογή (ζωής) είναι δική του. Για αρχή, ο Γιαννούλης δεν είναι 18-20 ετών, είναι κιόλας (τον Οκτώβριο) 31. Πλησιάζει, δηλαδή, στο σταυροδρόμι που θα κληθεί να αποφασίσει πώς θέλει να είναι, τα επόμενα χρόνια, η ζωή του. Κι ο Γιαννούλης επέλεξε τον ΠΑΟΚ.

Φεύγοντας απ' τον ΠΑΟΚ, τον Ιανουάριο του 2021, πήρε μαζί του συναίσθημα. Αγάπη. Δάκρυ. Επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ, θα έχει μαζί του (πρωτίστως) εκτίμηση. Παραδοχή. Αναγνώριση.

Η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε μόνο επειδή δύο ομάδες έφτασαν σε συμφωνία. Έγινε γιατί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε τα πάντα και πολλά περισσότερα απ’ όσα περνούσαν από τα χέρια του, αλλά και επειδή η οικογένεια Σαββίδη αποφάσισε να προχωρήσει σε ακόμη μία μεγάλη οικονομική υπέρβαση.

Μετά την περσινή μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο Ιβάν Σαββίδης βγήκε ξανά μπροστά για να φέρει στον ΠΑΟΚ έναν Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρισκόταν στα μπλοκάκια αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Η συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ πλησιάζει συνολικά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, με περίπου 3,7 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό και άλλα 1,1–1,2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο ιδιοκτήτης του «Δικεφάλου» έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, όταν αποφασίσει πως θέλει έναν παίκτη, δύσκολα αφήνει τη δουλειά στη μέση. Αυτήν τη φορά είχε και τον ισχυρότερο δυνατό σύμμαχο: τον ίδιο τον Γιαννούλη.

Ο Ελληνας διεθνής αριστερός μπακ είχε αποφασίσει πού ήθελε να παίξει και δεν έμεινε στα λόγια. Έκλεισε πόρτες, ακύρωσε συζητήσεις, προσπέρασε περισσότερα χρήματα και παρέμεινε ακλόνητος. Η δική του πυξίδα έδειχνε μόνο Θεσσαλονίκη.

Όχι τώρα, ούτε τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η υπόθεση μπήκε στην τελική ευθεία και η επιστροφή άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Δημήτρης είχε πάρει την απόφασή του από τον περασμένο Ιανουάριο. Τότε ο ΠΑΟΚ επιχείρησε για πρώτη φορά να τον φέρει πίσω, όμως συνάντησε την κατηγορηματική άρνηση της Άουγκσμπουργκ. Οι Γερμανοί δεν συζητούσαν την παραχώρησή του στη μέση της σεζόν. Η πόρτα έκλεισε, η επιθυμία του όμως έμεινε ζωντανή. Ο ίδιος δεν αντιμετώπισε εκείνο το «όχι» ως το τέλος της ιστορίας, αλλά σαν αναβολή. Περίμενε, γνωρίζοντας ότι στο ποδόσφαιρο οι ευκαιρίες και τα καλά συμβόλαια δεν περιμένουν κανέναν.

Οι προτάσεις δεν έλειψαν. Αγγλικές ομάδες χτύπησαν την πόρτα της Άουγκσμπουργκ, αφού το πέρασμά του από τη Νόριτς και όσα έκανε στη συνέχεια στην Bundesliga τον είχαν κρατήσει ψηλά σε αρκετές μεταγραφικές λίστες. Ο Γιαννούλης είχε ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε δύο από τα απαιτητικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δεν επέστρεφε επειδή δεν είχε άλλη επιλογή. Επέστρεφε έχοντας επιλογές, ίσως και πιο προσοδοφόρες. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που αλλάζει όλο το νόημα της ιστορίας.

Το ίδιο συνέβη και όταν ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στη διεκδίκησή του, φτάνοντας να προσφέρει στην Άουγκσμπουργκ 4,5 εκατομμύρια ευρώ και ακόμη 500.000 ευρώ υπό μορφή μπόνους. Για τους Γερμανούς ήταν μια πρόταση που μπορούσε να τελειώσει αμέσως την υπόθεση. Όχι όμως και για τον Γιαννούλη. Ο ίδιος ακύρωσε ραντεβού, απέφυγε κάθε κίνηση που θα μπορούσε να στείλει τη μεταγραφή σε άλλα μονοπάτια και ξεκαθάρισε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη θέση του. Δεν χρειάστηκε να υψώσει τη φωνή του. Μερικές φορές, ένα «όχι» ειπωμένο την κατάλληλη στιγμή ακούγεται δυνατότερα από εκατό δηλώσεις. Εκείνος είχε αρχίσει να επιστρέφει στην Τούμπα πολύ πριν μπει στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη.

Στις 9 Ιουνίου, όταν σχεδόν όλοι προεξοφλούσαν ότι θα έκλεινε αλλού, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ο Γιαννούλης είχε ήδη τοποθετήσει την καρδιά του κάπου συγκεκριμένα. Κι όταν η καρδιά είναι ταγμένη κάπου, τα λόγια περισσεύουν και οι πράξεις δείχνουν τον δρόμο. Στη δική του περίπτωση, το «Home is where heart is» χωράει ολόκληρη τη διαδρομή αυτής της μεταγραφής σε πέντε λέξεις.

Η επιστροφή του έχει και έναν ακόμη συμβολισμό. Ο ΠΑΟΚ αποκτά πλέον έναν πολύ ισχυρό ελληνικό κορμό, σε σημείο να συγκεντρώνει ένα σημαντικό κομμάτι της Εθνικής ομάδας. Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Χατζηδιάκος, Πέλκας, Κωνσταντέλιας και τώρα Γιαννούλης, ενώ πίσω τους έρχονται ο Μύθου και ο Χατσίδης. Δεν πρόκειται για μια πρόχειρη συλλογή ελληνικών διαβατηρίων, αλλά για διεθνείς, προσωπικότητες και παιδιά που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ.

Ο Γιαννούλης κουβαλάει όλα αυτά μαζί: ποιότητα, εμπειρία, παραστάσεις και βαθιά γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο επιστρέφει.

Τον Ιανουάριο του 2021 έφευγε για το «Κάροου Ρόουντ» ως πρωταθλητής, νταμπλούχος και ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είχε επενδύσει μόλις 20.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Βατανιακό και αργότερα τον παραχώρησε στη Νόριτς με μια συμφωνία 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο «Σερ» ωρίμασε στην Αγγλία, δοκιμάστηκε στην Premier League, έμαθε να αντέχει στην Championship και επιβεβαίωσε την αξία του στη Γερμανία. Η πρώτη διαδρομή του, από την Κατερίνη μέχρι τη Νόριτς, ήταν η ιστορία ενός παιδιού που ανέβαινε συνεχώς επίπεδα. Η επιστροφή του στα πάτρια εδάφη είναι η επιλογή ενός ώριμου ποδοσφαιριστή που ξέρει πλέον ακριβώς πού θέλει να βρίσκεται.

Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της μεταγραφής. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πίσω έναν παίκτη που απλώς θυμήθηκε τα παλιά. Παίρνει έναν διεθνή ποδοσφαιριστή στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, ο οποίος μπορούσε να πάει αλλού και δεν πήγε. Μπορούσε να πάρει περισσότερα και δεν τα κυνήγησε. Μπορούσε να αφήσει άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον του και επέλεξε να το αποφασίσει ο ίδιος.

Ο Γιαννούλης έχει ήδη κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ΠΑΟΚτσήδων, όχι μόνο για όσα έκανε στην πρώτη θητεία του στην Τούμπα, αλλά κυρίως για όσα αρνήθηκε, όσα άφησε στην άκρη και όσα έκανε ο ίδιος ώστε αυτή η επιστροφή να γίνει πραγματικότητα. Πριν καν φορέσει ξανά την ασπρόμαυρη φανέλα, έδωσε στον κόσμο του ΠΑΟΚ τον σημαντικότερο λόγο για να τον αισθανθεί ακόμη πιο δικό του: απέδειξε στην πράξη ότι ήθελε να γυρίσει σπίτι.