Τίτορμος ο Αιτωλός και... αιώνιος «κυανοκίτρινος» φρουρός: Εγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος στο γήπεδο του Παναιτωλικού!

Μια από τις λαμπρότερες μέρες της «αιώνιας» ιστορίας του βίωσε τη Δευτέρα ο Παναιτωλικός με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου! Δείτε το πλούσιο (φωτο)ρεπορτάζ του Gazzetta.

Πλέον το γήπεδο του Παναιτωλικού, που από τα 100α γενέθλια του συλλόγου (9.3.2026) έχει μετατραπεί σε ένα... παλατάκι, με την ανακατασκευή της μικρής εξέδρας και εξωτερικά έχει γίνει πανέμορφο με το πλέγμα στο πέταλο, αλλά και τον φωτισμό στα γράμματα που συνθέτουν την λέξη Παναιτωλικός.

Όμως πλέον από το βράδυ της Δευτέρας το «κλουβί» έχει έναν ακόμη, σημαντικό, λόγο να έλκει τους φίλους της ομάδας. Το άγαλμα του Τίτορμου στο εξής θα είναι ο «θεματοφύλακας» της Παναιτωλικής ιδέας που θα στέκει εκεί αγέρωχος κάθε μέρα, σε κάθε εποχή, να... προστατεύει τον σύλλογο! Εκεί έξω από την Θύρα 1. Ενα άγαλμα ύψους 4 μέτρων που «δένει» για πάντα το γήπεδο, τον Παναιτωλικό, την πόλη, τον κόσμο και την ιστορία του συλλόγου!

Εκατοντάδες φίλοι των «καναρινιών» αμέσως μετά την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, βρέθηκαν ακριβώς έξω από την μπουτίκ για το... ραντεβού με την ιστορία. Με καμάρι, συγκίνηση, περηφάνια, οι άνθρωποι του Παναιτωλικού προχώρησαν στα αποκαλυπτήρια του γιγαντιαίου Τίτορμου, βάζοντας το γήπεδο σε μια «κλειστή και συγκεκριμένη» λίστα όχι μόνο εν Ελλάδι, αλλά σε όλο τον κόσμο! Με την σπουδαία αυτή εκδήλωση στο Αγρίνιο συνεχίζουν να γιορτάζουν και να τιμούν με ξεχωριστό τρόπο την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Παναιτωλικού, ενώ σε συνδυασμό και με την παρουσίαση της νέας φανέλας γίνεται φανερό η ξεχωριστή θέση που έχει ο Τίτορμος στις καρδιές όλων στην πόλη!

Παρόντες στην εκδήλωση φυσικά οι παίκτες της ομάδας, ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου με τους συνεργάτες του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής Τάσος Θέος, ο Team Manager Δημήτρης Κοθρούλας, μέλη του ΔΣ, βουλευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Παπαθανασίου, Σταρακά, Ζαμπάρας), ο Δήμαρχος Αγρινίου (Γ. Παπαναστασίου), οι Αντιπεριφερειάρχες (Μπλέτσας, Κατσακιώρης, Μαυρομμάτης) και πολλοί παλαίμαχοι του συλλόγου.

Το... μπλε πανί για να αποκαλυφθεί ο θηριώδης Τίτορμος τράβηξαν από κοινού ο πρόεδρος της ΠΑΕ Μάκης Μπελεβώνης και το μέλος του Δ.Σ Γιώργος Σωτηρόπουλος!

🟡🔵 Εντυπωσιακές εικόνες από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου!



Μια από τις λαμπρότερες μέρες της «αιώνιας» ιστορίας του Παναιτωλικού! pic.twitter.com/VJQkgVJBtx — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 3, 2026

Ποιος ήταν ο Τίτορμος!

Σύμφωνα με τον Ρωμαίο σοφιστή Κλαύδιο Αιλιανό, ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης (6 φορές νικητής) Μίλων Κροτωνιάτης θέλησε να γνωρίσει από κοντά τον Τίτορμο, έχοντας ακούσει για τη δύναμή του. Τον συνάντησε στα βουνά της Αιτωλίας και εντυπωσιάστηκε καθώς είδε τον ταπεινό βοσκό να σηκώνει τον τεράστιο λίθο πετώντας τον οχτώ οργιές μακριά! Ο Μίλωνας (που περιαυτολογούσε για τη σωματική του ρώμη) μόλις που μπόρεσε να κουνήσει τον λίθο και αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη δύναμη του Τίτορμου, αναφωνώντας με θαυμασμό: «Ούτως άλλος Ηρακλής!» (δηλ. Αυτός είναι ένας δεύτερος Ηρακλής).

Όταν το 1926 ιδρύθηκε στο Αγρίνιο ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, από ανθρώπους των γραμμάτων, του πνεύματος, του πολιτισμού, επιλέχθηκε ως έμβλημα η μορφή του ταπεινού γίγαντα της Αιτωλίας, συμβολίζοντας την αγνότητα, την υπερφυσική δύναμη και την ηθική ακεραιότητα.

Ο γλύπτης Δημήτρης Στούμπος

Ο δημιουργός του έργου, γεννήθηκε στο Αγρίνιο και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Ι. Ψυχοπαίδη στη ζωγραφική και στον Ν. Τρανό στη γλυπτική.

Ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο ως εικαστικός γλύπτης. Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές.

Η τέχνη του εστιάζει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από τη γλυπτική επιχειρεί να συνδέσει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη σύγχρονη πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας σύμβολα και μορφές που αναδεικνύουν διαχρονικές αξίες όπως η αποφασιστικότητα, η υπέρβαση και η πολιτισμική συνέχεια.

Στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται η μεγάλη προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, το γλυπτό «Ο Γόρδιος Δεσμός» που δημιούργησε για το ΝΑΤΟ, και πλέον, το γλυπτό μεγάλων διαστάσεων «Τίτορμος» για το γήπεδο του Παναιτωλικού.

Το χαρακτηριστικά του αγάλματος

Το άγαλμα ύψους 4 μέτρων, κατασκευασμένο με μεικτή τεχνική (ρητίνες, κονίαμα και ειδικό τελικό επίχρισμα για αντοχή και αισθητική), θα στέκεται πλέον φύλακας στην κεντρική είσοδο του γηπέδου του Παναιτωλικού, εκεί όπου ανήκει.

Συνδυάζει την παραδοσιακή γλυπτική δεξιοτεχνία με σύγχρονη αισθητική και υλικά. Πρόκειται για ένα πρόσωπο δυνατό αλλά όχι άγριο, που αποπνέει ηρεμία μέσα στην ένταση. Μεταδίδει αποφασιστικότητα, αξιοπρέπεια και μια ήρεμη υπεροχή.

Ο Τίτορμος δεν είναι απλώς ένας γιγάντιος σωματικά άνθρωπος· είναι ο ήρωας που ζει σε αρμονία με τη φύση, που σηκώνει το βάρος της γης του χωρίς να λυγίζει.

Το σύνολο του αγάλματος –από τους μυώδεις ώμους που αγκαλιάζουν τον βράχο μέχρι το σταθερό βήμα στη γη– ενισχύει αυτό το μήνυμα: η δύναμη δεν είναι επίδειξη, αλλά υπηρεσία και υπέρβαση».

Θα πρέπει να τονιστεί πως χορηγός της κατασκευής του αγάλματος του Τίτορμου είναι η AUTOVISION ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΚΤΕΟ Α.Ε. και ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος, που είναι κι επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ Παναιτωλικός.